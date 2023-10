Bruselas (EFE).- Varios centenares de personas se unieron este miércoles a los presidentes de la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Eurocámara para recordar a las víctimas de los ataques terroristas del pasado fin de semana en Israel y guardaron un minuto de silencio en su memoria.

“Europa está preparada para ayudar a negociar una resolución. Pero (…) no hay justificación para el terrorismo. Hamás es una organización terrorista y no representa las aspiraciones legítimas del pueblo palestino. No ofrecen soluciones, ofrecen baños de sangre”, dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, durante la concentración.

Acto solemne

Frente a la sede de la Eurocámara en Bruselas y junto a los presidentes de las tres principales instituciones comunitarias se concentraron varios centenares de personas entre comisarios, eurodiputados y trabajadores parlamentarios, en un acto solemne en el que sonaron los himnos de Israel y de la Unión Europea tras el minuto de silencio.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (i), la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola (c), la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen (d), y otros miembros del Parlamento Europeo en un acto de solidaridad con las víctimas de los ataques terroristas. en Israel, este 11 de octubre en Bruselas. EFE/EPA/Olivier Hoslet

Junto a los líderes comunitarios estuvo también el embajador de Israel ante la UE y la OTAN, Haim Regev, a quien la presidenta de la Eurocámara transmitió que “Europa está de su lado”.

Terror

Metsola, la única de los tres líderes comunitarios que pronunció un discurso, condenó los ataques y pidió “la liberación inmediata de los secuestrados”, al tiempo que insistió en que “no es momento de recurrir al ‘y tú más'” e incidió en que “esto es terror en la peor de sus formas”.

“El 7 de octubre Hamás asesinó a más de mil bebés, niños, mujeres y hombres inocentes y aún mantiene secuestrados a más de cien. Abrieron fuego contra cientos de jóvenes en un festival de música, matando indiscriminadamente, incluyendo a nacionales europeos. Han secuestrado a niñas y niños, han cogido a supervivientes ancianos del Holocausto y los han sacado a rastras de sus casas. Han paseado a muertos por la calle como trofeos”, dijo Metsola.

El número de fallecidos en Israel por el ataque sorpresa del sábado del movimiento islamista Hamás superó este miércoles los 1.200 y los heridos son más de 3.000, mientras que los bombardeos israelíes en Gaza han causado ya 1.055 muertos y al menos 5.184 heridos.