Miami, 17 oct (EFE).- Walt Disney World, en el centro de Florida (EE.UU.), abrió las puertas de su nueva atracción Journey of Water, la primera inspirada en la película de animación “Moana” y que debuta en el marco del centenario de Disney, informó este martes la firma.

La nueva atracción, de aire tropical y ubicada en el parque EPCOT, en Orlando, supone la primera dedicada a la protagonista de la popular cinta de los estudios Disney de 2016 y se emplazó en el sector World Nature (Naturaleza Mundial).

Journey of Water es además el “capítulo más reciente” de una fase de expansión del complejo de parques que la empresa tiene en Florida y que incluye “una cantidad sin precedentes de proyectos en marcha”, de los que forma parte la transformación que se está haciendo a EPCOT.

Disney innova con Moana

La atracción, en la que el agua es la principal protagonista, “muestra la innovación y la creatividad por las que Disney es conocido, lo que reitera aun más el compromiso de la compañía con una narración increíble a través de experiencias inmersivas”, agrega la nota.

Fotografía cedida por Disney donde están unas personas mientras visitan la nueva atracción Journey of Water inspirada por “Moana”, ubicada en el parque de EPCOT en Lake Buena Vista, Florida (EE.UU.). EFE/Amy Smith/Disney

Con la adición de Journey of Water, el parque EPCOT añade una nueva experiencia para quienes la visitan, la que se suma a las también nuevas Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind y Remy’s Ratatouille Adventure, así como a otras en camino.

La inauguración de puertas que fue el lunes, se hace el mismo tiempo que la celebración de los 100 años de The Walt Disney Company, fundada el 16 de octubre 1923, un centenario cuyas celebraciones serán hasta el 31 de diciembre de este año y que tienen al EPCOT como su escenario principal, según la firma.

Celebran su centenario

El gigante, un conglomerado que agrupa a 37 marcas del mundo del entretenimiento y el ocio, y valorado en 154.000 millones de dólares (más de 145.000 millones de euros), celebra su centenario tras algunos fiascos en taquilla, pero con los parques como firmes columnas de su negocio.

En 2022, obtuvieron 7.905 millones de dólares en ganancias, más de 1.000 millones por encima de lo recogido en 2019, debido al aumento de los precios turísticos y la reactivación del turismo tras la pandemia.

Disney copa la lista de los parques de atracciones más concurridos del planeta, con siete de sus instalaciones entre las diez primeras de la clasificación de 2022, con Magic Kingdom (en Orlando, con más de 17 millones de visitantes) a la cabeza.