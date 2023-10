Nueva Capital Administrativa (Egipto) (EFE).- El presidente palestino, Mahmud Abás, afirmó hoy que los palestinos nunca se irán de su territorio y resistirán hasta el final ante los intentos de Israel de desplazar de forma forzosa a la población de Gaza hacia Egipto, en medio de la actual guerra en el enclave palestino.

“Nunca nos iremos, nunca dejaremos nuestras tierras (…) Y resistiremos hasta el final”, zanjó Abás en su discurso en al Cumbre de la Paz que tiene lugar hoy en la llamada Nueva Capital Administrativa de Egipto, al este de El Cairo, para buscar una solución para acabar con la guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás.

Abás señaló que la Autoridad Nacional Palestina que él preside es la “única entidad” que representa a los palestinos y que la única solución para la región es la creación de dos estados en la antigua Palestina con Jerusalén este como capital del estado palestino.

El dirigente palestino deploró el “asesinato de los civiles de ambos lados” y llamó a la “liberación de los rehenes de ambas partes”.

El presidente egipcio insta a fijar una hoja de ruta

Imagen facilitada por la Oficina Presidencial egipcia que muestra al presidente egipcio Abdel Fattah Al Sisi (c) en la Cumbre de Paz de El Cairo, este sábado 21 de octubre. EFE/EPA/EGYPTIAN PRESIDENTIAL OFFICE

A esos planes de Israel se ha referido también el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi.

En su discurso de apertura, el anfitrión de la cumbre ha alertado de que, con su ofensiva contra Hamás, Israel pretende desplazar a los palestinos a la península egipcia del Sinaí, una línea roja que ni su país ni su gobierno están dispuestos a aceptar.

Al Sisi ha instado a los participantes en la reunión a fijar una hoja de ruta para que la ayuda a Gaza siga fluyendo a través del paso de Rafah y se termine la “crisis humanitaria” en el enclave palestino, a través de un acceso “seguro y sostenible”.

señaló que los asistentes se reúnen hoy para “llegar a una hoja de ruta con el objetivo de acabar con la crisis humanitaria y empezar a activar el flujo de ayuda a la franja de Gaza” a través de un acceso “seguro y sostenible”.

El paso de Rafah se abrió hoy finalmente para la entrada de 20 camiones de ayuda humanitaria en el enclave palestino, bajo asedio del Ejército de Israel como castigo a la población gazatí tras el ataque terrorista del grupo islamista Hamás contra el Estado judío del pasado 7 de octubre.

Guterres dice que Gaza necesita ayuda continua y un alto el fuego

Para el secretario general de la ONU, António Guterres, la población en la Franja de Gaza necesita un “compromiso para mucho más”, un alto el fuego, y una “entrega continua de ayuda a la escala que se necesita” tras la entrada de sólo veinte camiones a través del paso de Rafah.



“Un convoy de 20 camiones de la Media Luna Roja Egipcia se desplaza hoy. Pero la gente de Gaza necesita un compromiso para mucho, mucho más, una entrega continua de ayuda a Gaza a la escala que se necesita. Estamos trabajando sin descanso con todas las partes para conseguirlo”, indicó en su discurso en la Cumbre de la Paz.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres (d), el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel (i), el responsable de Política Exterior de la UE, Josep Borrell (2i), y el presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez (2d), mantienen un encuentro previo a la apertura de la Cumbre de la Paz de El Cairo. EFE/Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

Abdalá de Jordania: una vida árabe vale igual que una israelí

También ha tomado la palabra el rey Abadalá II de Jordania quien exigió a los países occidentales que apoyan a Israel que entiendan de una vez que una vida árabe no vale menos que una israelí, y que su silencio ante “el salvajismo” de atacar civiles no contribuye a la paz.



El monarca, uno de los principales mediadores en la región y cuyo país reconoce a Israel, habló en un tono duro y directamente en inglés ante los asistentes a la Cumbre “porque su mensaje iba directamente al mundo”, y en ese sentido instó a la comunidad internacional ” a que acepte que no existe solución militar para la seguridad de Israel”, tan solo la paz y “la solución de dos Estados” en la antigua Palestina.

Sánchez llama a “proteger a todos los civiles” del conflicto

En la misma línea, el presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez enfatizó hoy en la “necesidad” de la comunidad internacional en “proteger a todos los civiles” involucrados en el conflicto, tanto palestinos como israelíes.

“Tenemos que proteger a todos los civiles. Repito. Lo que tenemos que hacer es proteger a todos los civiles. Los rehenes deben ser liberados y devueltos con sus familias y a los que sufren el horror en Gaza. Y la única manera de conseguirlo es con más ayuda”, dijo en inglés el presidente.

Ante los representantes de 34 países e instituciones internacionales de todo el mundo, Sánchez alertó sobre la “fragilidad” de la situación e instó a la comunidad internacional a que entienda que “no puede posponer” encontrar una solución a esta crisis “desde sus raíces”.

Sánchez, quien viajó a Egipto acompañado por su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó también ante una nutrida representación de países árabes la condena de España y de la Unión Europea “a toda enemistad contra Israel” y reconoció su derecho a la defensa “según las leyes internacionales”.

Guterres, Michel, Borrell y Sánchez se reunen en El Cairo

Antes de la inauguración oficial de la cumbre, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el responsable de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y el presidente en funciones del Gobierno de España, Pedro Sánchez mantuvieron un encuentro previo.

Sánchez anoche a El Cairo, para participar junto con representantes de 34 países en la reunión, un foro diplomáticp sin precedentes para buscar una solución humanitaria a crisis de Gaza y abordar la situación de la “cuestión palestina”.