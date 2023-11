Jerusalén (EFE).- Los palestinos muertos en Gaza por los ataques israelíes suben a más de 10.800, entre ellos 4.412 menores y casi 3.000 mujeres, informó este jueves el Ministerio de Sanidad en la Franja, cuando se cumplen 34 días de guerra entre Israel y Hamás.



“El número de muertos por la agresión israelí ascendió a 10.818, entre ellos 4.412 niños, 2.918 mujeres y 667 ancianos”, dijo Ashraf al Qudra, portavoz de Sanidad de Gaza, controlada por Hamás.



Según concretó, el número de personas heridas se eleva a 26.905, mientras el enclave palestino sigue sumido en la devastación y una crisis humanitaria por falta de comida, agua, medicinas o combustible.



A su vez, Al Qudra agregó que al menos 2.560 personas están desaparecidas, incluidos 1.400 menores que están bajo la ruina de inmuebles reducidos a escombros por los bombardeos.



Desde que estalló el guerra el 7 de octubre, cuando los milicianos islamistas de Hamás atacaron y mataron a más de 1.400 personas en Israel, los bombardeos israelíes sobre la Franja han acabado también con la vida de 195 trabajadores sanitarios y 51 ambulancias destruidas.

Unos 130 centros médicos afectados por ataques de Israel

Asimismo, unos 130 centros médicos han sufrido desperfectos por los ataques, y 18 hospitales y 46 centros sanitarios han quedado sin funcionar por falta de combustible y daños de los bombardeos.



Al Qudra también denunció que Israel atacó este jueves el entorno del Hospital Shifa -donde el Ejército alega que Hamás tiene túneles debajo con su cuartel general- y el centró médico infantil Al Naser, que recibieron impactos de proyectiles de artillería, “hiriendo a siete personas desplazadas” que estaban refugiadas en sus recintos.



Sanidad agregó que el único hospital de Gaza centrado en salud mental ha dejado de funcionar por falta de gasolina, “lo que tendrá graves consecuencias para los pacientes psiquiátricos”.

Hamás va a Egipto para un posible alto el fuego temporal

Dos de los principales líderes de Hamás en el extranjero llegaron este jueves a Egipto, donde se espera que las autoridades del Cairo y Catar sigan mediando para lograr un posible alto el fuego temporal con Israel en Gaza a cambio de la liberación de rehenes cautivos en el enclave.

Según informaron fuentes de Hamás, el jefe político del grupo, Ismael Haniye, y otro dirigente de peso, Jaled Meshal, llegaron este jueves a la capital egipcia, donde se prevé que se reúnan mañana con una delegación catarí involucrada en la mediación indirecta con Israel.

Once palestinos mueren en una redada israelí en Yenín

Once palestinos murieron este jueves durante enfrentamientos armados con tropas israelíes en la ciudad de Yenín, uno de los mayores focos de violencia en Cisjordania ocupada, región donde ya han muerto 178 palestinos desde que comenzó la guerra contra Hamás en Gaza.



En total quince palestinos han fallecido por balas de soldados israelíes hoy en Cisjordania, además de los once de Yenín: horas antes fallecieron dos -uno en choques en la gobernación de Hebrón y otro en la de Belén-, y otro falleció en horas de la tarde por las heridas sufridas por la mañana en choques en el campo de refugiados de Al Amari, cerca de Ramala; y el último en una redada en Nablus.



El Ministerio de Sanidad palestino confirmó las once muertes, así como otros veinte heridos en Yenín, donde el Ejército israelí “llevó a cabo actividades antiterroristas”, señaló a EFE un portavoz militar.



“Fuerzas del Ejército de la ocupación irrumpieron en el campamento de refugiados de Yenín y sus francotiradores subieron a los tejados de varios edificios, mientras bulldozers destruían las calles e infraestructura, indicó la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber

Las fuerzas israelíes también rodearon el hospital gubernamental Khalil Suleiman en Yenín y abrieron fuego “contra todo incluidas ambulancias”, aegún Wafa.



Se trata de una de las jornadas más violentas en lo que va de año en Yenín, donde ya en enero pasado diez personas murieron durante una incursión israelí; y una de las más sangrientas en toda Cisjordania.

Redadas en Cisjordania

Horas antes, fuerzas israelíes ya penetraron en el campo de refugiados de Yenín -donde opera la Brigada de Yenín que aglutina a milicianos de diferentes facciones- para demoler la casa de un “terrorista” que cometió un ataque contra soldados israelíes hace unos meses, “desmantelar infraestructura terrorista” y “destruir decenas de artefactos explosivos improvisados”, indicó un comunicado castrense.



“La aviación israelí atacó a hombres armados que pusieron en peligro a nuestras fuerzas. Los terroristas dispararon y arrojaron explosivos a las fuerzas, quienes respondieron disparando contra ellos”, agregó.



Las redadas israelíes en Cisjordania, que se han intensificado en el último año y medio, han escalado aún más desde que comenzó la guerra contra las milicias islamistas Gaza, y las fuerzas israelíes han detenido allí a más de 1.400 palestinos, 900 de ellos sospechosos de vínculos con Hamás, según el Ejército.

Un tanque israelí maniobra dentro de la parte norte de la Franja de Gaza.EFE/EPA/Atef Safadi

Muchas de estas incursiones terminan en enfrentamientos violentos, que se han saldado con la muerte de 178 palestinos en poco más de un mes -9 de ellos asesinados por colonos-, desde el inicio de la guerra el 7 de octubre, y más de 2.400 han resultado heridos.

Cisjordania vive su mayor pico de violencia

Cisjordania vive su mayor pico de violencia desde la Segunda Intifada (2000-05) y en lo que va de año 386 palestinos de ese territorio han muerto en episodios de violencia con Israel, la mayoría milicianos en enfrentamientos armados con tropas israelíes y atacantes, pero también civiles, incluidos 84 menores.



En paralelo, el área ha visto la proliferación de nuevos grupos armados palestinos que han dejado 36 muertos del lado israelí, la mayoría colonos, y 6 uniformados.



Además de los incidentes en Yenín, dos palestinos murieron por fuego de las fuerzas de Israel durante dos redadas militares en el sur de Cisjordania ocupada, donde también se desencadenaron choques.



“Las fuerzas de ocupación mataron a tiros a dos personas en Beit Fajar, al sur de Belén, y en Dura, cerca de Hebrón”, indicó el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina, al identificar a los fallecidos como Mohamed Thawabta, de 51 años, y Anas Abu Atwan, de 30 años.



El Ejército no ofreció información sobre lo ocurrido en Beit Fajar y sobre los enfrentamientos en Dura señaló a EFE que se produjeron “violentos disturbios durante un operativo de contraterrorismo con lanzamiento de cócteles molotov y piedras contra los soldados”.



“Los soldados de ocupación dispararon municiones reales y bombas lacrimógenas contra los ciudadanos”, publicó Wafa sobre lo ocurrido en Dura e informó de 19 palestinos heridos de bala, dos de ellos de gravedad en Beit Fajar.

Israel ataca milicias del Líbano

Israel atacó este jueves a milicianos del Líbano con misiles antitanque, mientras siguen los intercambios de fuego en la frontera de ambos países en plena escalada regional con el grupo islamista Hamás en Gaza y la milicia chií libanesa Hizbulá.

“En las últimas horas, soldados del Ejército identificaron y atacaron dos células terroristas antitanques en el zona de las comunidades de Biranit y Yiftah”, comentó el Ejército israelí en un comunicado.

A su vez, durante la jornada, milicianos en Líbano “dispararon contra un aparato aéreo no tripulado del Ejército israelí” en al zona de las granjas de Cheba, aérea disputada por Israel y Líbano.

Tras ello, un dron israelí “alcanzó el origen del fuego y soldados israelíes respondieron con fuego de artillería”, agregó el Ejército.

Las tropas dispararon también con artillería “para eliminar una amenaza”, tras “una identificación inusual en la zona de Shtula”, concretó un portavoz militar.

Todo ello se produce mientras la tensión y enfrentamientos armados siguen con intensidad diaria desde hace más de un mes en el área sur de Líbano y el norte de Israel, donde decenas de miles habitantes en las localidades de ambos lados de la frontera fueron evacuados.

En el área, Israel se enfrentó estas semanas tanto contra milicias palestinas en Líbano vinculados con el grupo islamista Hamás o Yihad Islámica como a Hizbulá, grupo armado libanés y su principal archienemigo en la región, con quién el Estado judío ya libró una cruenta guerra de 34 días.

Israel acusa a fotógrafos gazatíes de prensa extranjera por filmar el ataque de Hamás

El gobierno de Israel exigió explicaciones a las agencias internacionales de noticias AP y Reuters, así como a la cadena CNN y al diario The New York Times, por haber utilizado imágenes de periodistas gazatíes que cruzaron la frontera durante el ataque de Hamás en suelo israelí el 7 de octubre, acusando a esos reporteros de complicidad en los crímenes.

“Cuatro fotógrafos que trabajan para estos medios documentaron los horrores perpetrados por los terroristas de Hamás tras traspasar la valla fronteriza” entre Israel y la Franja de Gaza, indica un comunicado de la Oficina de Prensa del Gobierno de Israel (GPO).

En ese parte, el jefe de la GPO, Nitzán Chen, exige explicaciones a los jefes de las oficinas de AP, Reuters, CNN y The New York Times, al asegurar que sus periodistas “filmaron el asesinato de civiles, el abuso de cadáveres y el secuestro de hombres y mujeres”, algo que consideró “cruza todas las líneas rojas, profesionales y de moral”.

Por otro lado, la Dirección Nacional de Diplomacia Pública de la Oficina del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, exigió que “se tomen medidas inmediatas respecto de los fotógrafos al servicio de Hamás”.

Abierto de nuevo un corredor al sur de la Franja

El Ejército israelí anunció la apertura de nuevo de un corredor seguro para que los civiles gazatíes evacuen al sur de la Franja de Gaza de 10.00 a 16.00 hora local (8.00-14.00 GMT) después de que ayer se desplazaran más de 50.000 personas.

“Hemos visto una gran respuesta a nuestras demandas y llamamientos. Ayer, unos 50.000 residentes del norte de la Franja de Gaza se dirigieron al sur de Wadi Gaza. Por lo tanto, hoy ampliamos el horario de la carretera segura de Salah al Din”, indicó en un mensaje en árabe publicado en X (antes Twitter) el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee.

El Ejército israelí informó también de que sus fuerzas aéreas mataron a un jefe de unidad de misiles antitanques del grupo islamista Hamás, en medio de una creciente expectativa por un cese al fuego temporal, al cual ha rehusado Israel.

#عاجل يا سكان غزة،

🔴أخبركم ان اليوم مثل الأيام الماضية يسمح جيش الدفاع من جديد التنقل عن طريق صلاح الدين بين الساعة العاشرة (10:00) صباحًا والساعة الرابعة (16:00) مساء.

🔴لقد شاهدنا استجابة كبيرة للمطالبات والنداءات حيث توجه أمس نحو 50 ألف من سكان منطقة شمال القطاع الى جنوب… pic.twitter.com/w6y57D6kRA — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 9, 2023

Desde que se inició la guerra, Israel ha matado al menos a una docena de comandantes de Hamás.

Por otro lado, las fuerzas de la Armada israelí atacaron los puestos de lanzamiento de misiles antitanque de Hamás, utilizados para disparar a las tropas desplegadas en la Franja.

En tanto, las fuerzas terrestres tomaron “un bastión militar de la organización terrorista Hamás en el oeste de Yabalia”, en el norte del enclave, después de 10 horas de combates que se saldaron con la muerte de varios milicianos, el decomiso de armas y la destrucción de túneles, incluido uno ubicado cerca de una guardería, indicó el portavoz.

Evacuaciones de palestinos del norte al sur de Gaza

Más de 50.000 palestinos pasaron en las últimas 24 horas del norte al sur de Gaza por el único corredor permitido por las autoridades israelíes, por lo que la cifra de evacuados a la fuerza desde que la Franja quedó dividida en dos por Israel hace cinco días se eleva a 72.000, según las Naciones Unidas.

En su informe diario, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) indica que por quinto día consecutivo el ejército israelí siguió ordenando a los habitantes del norte de Gaza, todavía cientos de miles, que vayan al sur a través de la única vía posible, la carretera de Saladino, principal arteria de la Franja.

Las cifras muestran que esa evacuación es cada vez más numerosa, pues de apenas 5.000 en los tres primeros días el flujo se triplicó hasta 15.000 sólo el martes y nuevamente el número se multiplicó por más de tres el miércoles.

Según Naciones Unidas, la mayoría de los evacuados van a pie, teniendo que caminar al menos cuatro o cinco kilómetros en esa peligrosa zona, y los que llegan en vehículos son obligados por las autoridades israelíes a dejarlos en la rotonda Al Kuwaiti, en el extremo sur de Ciudad de Gaza, capital de la Franja.

El informe cita el testimonio de uno de estos evacuados, quien dijo haber llegado al sur desde Ciudad de Gaza con decenas de sus familiares, incluida una tía que iba en silla de ruedas.

Erdogan critica el “fanatismo” de Israel

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, acusó hoy a Israel de incurrir en un “fanatismo” con el que justifica la “masacre” de palestinos y la violación de todos los valores humanos con sus bombardeos de escuelas, mezquitas, iglesias, hospitales y asentamientos civiles en la Franja de Gaza.



El papa Francisco lamentó por su parte el sufrimiento “tremendo” de “tantos inocentes” en el conflicto bélico que está teniendo lugar entre Palestina e Israel, lo que consideró una “tragedia” de la que “lamentablemente, somos testigos”.

Liga Árabe abordará “la suspensión de la guerra contra Gaza”

Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe debatirán el próximo sábado sobre “la suspensión de la guerra contra la Franja de Gaza”, uno de los puntos incluidos en el borrador que abordarán en la cumbre que el organismo panárabe celebrará en Riad.

En declaraciones a la prensa al margen de los preparativos de esta cumbre en la capital saudí, el subsecretario general para los asuntos de Palestina y Territorios Ocupados de la Liga Árabe, Said Abu Ali, detalló que el documento estipula como “prioridad máxima y absoluta” frenar la guerra contra el enclave palestino.

Según el diplomático, el foco estará puesto también en “la gravedad de la situación” en Gaza y en “la necesidad de presentar todo tipo de ayuda en medio de la guerra”.

Entre otros puntos, el texto recoge también el propósito de los 22 integrantes de la Liga Árabe de “hacer frente a los planes de éxodo y los desplazamientos que impone el Ejército israelí sobre los habitantes de la Franja de Gaza de manera forzosa”.