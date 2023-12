Saná (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron hoy ataques con misiles y drones contra los buques de carga “Unity Explorer” y “Number 9” mientras transitaban por el Mar Rojo, escenario de una creciente tensión por la guerra en la Franja de Gaza.



El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un discurso televisado que los insurgentes “llevaron a cabo una operación contra dos barcos israelíes” en el estrecho de Bab el Mandab, e identificó los buques como “Unity Explorer”, con bandera de Bahamas, y “Number 9”, con bandera de Panamá.



“El primer barco fue atacado con un misil naval y el segundo con un dron naval”, indicó el portavoz militar, que añadió que la operación tuvo lugar “después de que los dos buques rechazaran los mensajes de advertencia” de los hutíes.

Piden el cese de la agresión israelí

Asimismo, indicó que los insurgentes “siguen impidiendo que los barcos israelíes naveguen por el mar Rojo y Árabigo hasta que cese la agresión israelí” contra la Franja de Gaza, e indicó que estos ataques fueron perpetrados “para defender” a los palestinos y en apoyo al grupo islamista Hamás, del que son aliados.



“Renovamos la advertencia a todos los barcos israelíes o aquellos asociados con Israel de que se convertirán en un objetivo legítimo si violan lo establecido en este anuncio y en los anuncios anteriores”, aseveró Sarea, en referencia a las amenazas vertidas por los hutíes contra embarcaciones gestionadas por el Estado judío.



El portavoz no ofreció detalles sobre los daños que sufrieron las embarcaciones.



El “Unity Explorer”, gestionado por la empresa británica Unity Explorer Ltd, partió del Canal de Suez en dirección a Singapur, la ruta inversa que hacía el “Number 9”, propiedad de la singapurense Pacific International Lines Pte Ltd.

La Marina británica informa del ataque en el mar Rojo

El anuncio de los hutíes viene poco después de que la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, por sus siglas en inglés) informara de un ataque con dron en las proximidades de Bab el Mandeb, cerca de las costas del Yemen, e instara a los buques que navegan por la zona a “tomar precauciones”.



Anteriormente, la UKMTO dijo que había recibido informes sobre la actividad de drones y de “una posible explosión” que “se originó desde la dirección del Yemen”, mientras que también apuntó que una “entidad que declaraba ser las autoridades yemeníes” ordenó a un buque a cambiar de ruta.



Con el estallido de la guerra en la Franja de Gaza, los hutíes amenazaron con “no quedarse de brazos cruzados” y, desde entonces, han lanzado una serie de ataques con misiles y drones contra Israel que han sido interceptados por las defensas aéreas del Estado judío o por buques de guerra de Estados Unidos.



Pero ante la ineficacia de sus ataques, los insurgentes amenazaron con atacar buques con la bandera de Israel o propiedad de empresas israelíes que transiten por el mar Rojo, una de las vías de comercio marítimo más importantes del mundo.



A mediados de noviembre, los insurgentes capturaron el carguero “Galaxy Leader”, que transportaba vehículos, y que es propiedad de una empresa británica pero operado por la naviera japonesa Nippon Yusen (NYK Line), aunque sería propiedad parcial de un empresario israelí.

Un buque de guerra de EEUU, también atacado

Un buque de guerra de Estados Unidos también han sido atacado este domingo en el Mar Rojo, según informó el Pentagono.



“Estamos al tanto de los informes sobre ataques al USS Carney y a buques comerciales en el Mar Rojo y proporcionaremos información a medida que esté disponible”, señaló de forma escueta en Pentagono, según recogen medios estadounidenses.



De acuerdo a la cadena ABC News, un oficial del Pentagono señaló que el destructor Carney “derribó varios drones que se dirigían en su dirección desde áreas controladas por los hutíes en Yemen”.



El ataque contra el buque destructor Carney supone una importante escalada en una serie de ataques marítimos ocurridos en el Medio Oriente relacionados con la guerra en Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamás.