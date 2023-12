Moscú/Kiev (EFE).- Ucrania no revela los detallas de la posible contraofensiva en 2024, mientras intenta adaptarse a las nuevas circunstancias de escasez de hombres y pertrechos en medio de los continuos ataques rusos en el este y el sur del país.



“Esto es una guerra y no puedo decir qué es lo que planeo y qué vamos a hacer luego”, afirmó hoy el jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni.



Zaluzhni, citado por el portal RBC Ukraine, insistió en que la guerra “no es un espectáculo” por eso “no se puede hablar” de los planes militares.



La información sobre los preparativos de Kiev para una nueva contraofensiva fue difundida la semana pasada por la prensa alemana.

Escasez de munición

Las declaraciones de Zaluzhni coinciden con otras voces en el frente que denuncian la escasez de municiones que ha obligado a las fuerzas ucranianas a pasar a la defensiva.



“Las cantidades que tenemos hoy no son suficientes para nosotros, dadas nuestras necesidades. Por eso las estamos redistribuyendo”, dijo el jefe del grupo estratégico operacional Tavria, Oleksandr Tarnavski.



Esta situación, según Tarnavski, obliga a Kiev a “reprogramar” y “reducir” las tareas que se había propuesto.

Ucrania destruye 44 tanques

No obstante, por el momento el Ejército ucraniano ofrece una férrea resistencia a los rusos y ha destruido 44 tanques, 38 sistemas de artillería y 60 vehículos blindados de combate en un día, según el recuento ofrecido hoy por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas.



El eje de Avdivka, en la región oriental de Donetsk, sigue siendo la zona más caliente del frente, agrega el parte castrense.

Las tropas ucranianas repelieron durante la pasada jornada en este eje 16 ataques del Ejército ruso, que trata de rodear está localidad bajo control de Kiev y ha puesto en liza un gran número de soldados para conseguir este objetivo.



Moscú, a su vez, informó que sus fuerzas habían repelido 26 ataques ucranianos durante la última jornada en diversos sectores del frente.



El grueso de los ataques, según el departamento castrense ruso, correspondió al sector de Kúpiansk, en la región noroccidental de Járkiv, donde el grupo militar ruso Zapad (Occidente) repelió con apoyo de la aviación y la artillería diez ataques enemigos en las cercanías de las localidades de Sinkivka, Limán Pervi y Terni.

Paulatino avance ruso

Entretanto, según el Centro para las Estrategias de Defensa, un “think tank” ucraniano que sigue el curso de la guerra, Rusia continúa introduciendo “fuerzas adicionales” en este teatro de operaciones, y sigue obteniendo modestos avances entre bajas masivas.



Las tropas rusas también han logrado ganar terreno junto a Bajmut y en los alrededores de Márinka, según el “think tank”.

Un soldado en Járkov. EFE/EPA/Oleg Petrasyuk/Archivo

Por su parte, el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) informó hoy en su informe diario de las operaciones ofensivas rusas en Donetsk, cerca de Bajmut y Avdivka, así como en el oeste de la región sureña de Zaporiyia, donde las fuerzas de Moscú “avanzaron en algunos áreas”.

Sin demandas territoriales a la OTAN

Mientras, en el plano político, Rusia negó este lunes tener “demandas territoriales” a los países de la OTAN.



“No tenemos demandas territoriales con los países de la OTAN. En general, a grandes rasgos, no tenemos demandas territoriales ya con nadie”, aseguró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



Según Lavrov, “todos los litigios territoriales están zanjados”.



El jefe de la diplomacia rusa insistió en que Moscú no tiene planes agresivos respecto a países de la Alianza.



A la vez, calificó de “peligrosas” las reflexiones acerca de la posibilidad de estacionar en el futuro los cazas F-16 para Ucrania en algún país de la OTAN.



“Se habla de que eso se podría hacer en el territorio de algún país de la OTAN, fronterizo con Ucrania. Son reflexiones peligrosas”, aseguró, durante una entrevista con la televisión rusa.



El presidente ruso, Vladímir Putin, afirmó ayer que su país no tiene “ningún interés” ni geopolítico, ni económico, ni militar en combatir con los países de la OTAN.



“Toda la OTAN no puede no entender que Rusia no tiene ningún motivo, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni político, ni militar en combatir con los países de la Alianza Atlántica”, dijo el jefe del Kremlin, quien agregó que eso incluye a Estados Unidos, el “único dueño de la OTAN”.