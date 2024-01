Antonio Torres del Cerro |

Asnières-sur-Seine, Francia, (EFE).- Expulsada del equipo iraní en 2019 por no ponerse el velo islámico, Mitra Hejazipour ha rehecho su vida en Francia, donde es campeona de ajedrez tras su nacionalización exprés en 2023, y se ha erigido en símbolo opositor al régimen de Teherán.

Tres años antes del trágico fin de Mahsa Amini, quien en septiembre de 2022 murió en circunstancias sospechosas tras haber sido arrestada por no colocarse correctamente el velo, Mitra ya había desafiado a la República Islámica, al negarse a portar esta vestimenta de significación religiosa para competir con Irán.

Aunque no pagó un precio tan alto como Mahsa, la ajedrecista (que tiene ahora 30 años) carga un amargo bagaje, el del exilio forzado desde que en diciembre de 2019 decidió no regresar a su país de un torneo en Moscú, donde la habían excluido del equipo “ipso facto” por su negativa a cubrirse cabeza y hombros con un velo.

