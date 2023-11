Madrid (EFE).- La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recaba datos del asesinato del pequeño de 7 años en Navarra, cuyo cadáver fue hallado junto al de su padre en una zona montañosa, y que ya figura en investigación como un posible caso de violencia vicaria.

La institución, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha indicado que de confirmarse la naturaleza machista de este crimen, sería el segundo menor asesinado por violencia vicaria en 2023 y el número 50 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas en 2013. En enero, India, de 8 años, y su madre Paloma, fueron asesinadas en Valladolid por la pareja de esta.

Posible violencia vicaria

El cuerpo sin vida del pequeño de 7 años fue hallado este martes por la Guardia Civil junto al cadáver de su padre, de 54 años, en una zona de difícil acceso de la sierra de Urbasa (Navarra).

El lunes, la madre del niño denunció su desaparición en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Guardia Civil en la localidad de Estella-Lizarra, después de que fuera a recoger al menor en el colegio y allí le dijeran que no se había presentado.

Fuentes de la Guardia Civil, que investiga el caso como posible violencia vicaria, han precisado que la madre y el padre del menor se habían separado hace unos dos años y medio y el exmarido llevaba “mal” esta situación. Al parecer, las últimas noticias que la mujer tuvo de ellos fue una llamada de felicitación por su cumpleaños.

Conclusiones preliminares de las autopsias

Las localidades de Estella e Igúzquiza, donde vivían el padre y el hijo, siguen consternadas y atentas a las novedades sobre las circunstancias del suceso, que investiga la Guardia Civil con todas las hipótesis abiertas”.

Sería compatible con las conclusiones preliminares de las autopsias, que apuntan a la muerte del hombre y de su hijo causada por los golpes de una caída desde gran altura, si bien el niño presentaba menos lesiones porque podría haberse precipitado mientras era abrazado por su progenitor. El informe definitivo de la autopsia no estará concluido hasta dentro de varios días, según fuentes de la investigación.

El niño pasaba el fin de semana con su padre, separado de la madre hace más de dos años aunque no constan denuncias entre la pareja, ha confirmado a EFE la Guardia Civil. La ausencia del menor fue advertida cuando la mujer fue a recogerle el lunes por la tarde a la ikastola Lizarra, en Estella, donde se le informó de que no había acudido a clases ese día, si bien no ha trascendido cuándo ocurrieron las muertes.

Concentración de vecinos de Estella. EFE/Iñaki Porto

Estupor y tristeza

La denuncia interpuesta ante la Guardia Civil activó un dispositivo que halló los cadáveres de padre e hijo el martes por la mañana, en el fondo del barranco bajo el denominado “balcón de Pilatos”, de más de 200 metros de desnivel.

A partir de ahí el estupor y la tristeza se han extendido por las localidades de Estella, donde estudiaba el niño y su madre regenta un negocio, y de Igúzquiza, donde residía el hombre fallecido. Ambas localidades decretaron tres días de duelo, durante los cuales las banderas de la Casa Consistorial ondean a media asta.

En Estella tendrá lugar el funeral del niño, mientras que en las aulas de la ikastola Lizarra, donde estudiaba, durante esta jornada se han trasladado diferentes mensajes adecuados a la edad de los compañeros, que también podrán asistir a un acto privado en el frontón esta tarde.

El Gobierno foral pide tener sensibilidad

La consejera portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha explicado que todavía “falta por dilucidar determinadas circunstancias” en las que se produjo el fallecimiento de estas dos personas.

Al ser preguntada en conferencia de prensa sobre un posible caso de “violencia vicaria”, la portavoz ha señalado que la investigación del suceso la lleva a cabo la Guardia Civil y se está realizando la autopsia a los cadáveres para tratar de dilucidar las circunstancias de las muerte.

En todo caso, ha pedido tener “mucha sensibilidad ante una circunstancia tan dramática” como ésta.

Apoyo psicológico

López ha transmitido las condolencias del Gobierno de Navarra a la familia y el entorno de los fallecidos y ha ofrecido todo el apoyo del Ejecutivo en “una situación tan dolorosa”.

“Son momentos especialmente difíciles para la familia” y los recursos públicos, ha apuntado, han estado desde el primer momento orientados a la búsqueda de los desaparecidos junto a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Ahora, ha dicho, se está prestando todo el apoyo psicológico necesario, tanto a los compañeros del menor en la ikastola como a su familia.

Además, el Instituto Navarro para la Igualdad trabaja en colaboración con el Ayuntamiento de Estella analizando las circunstancias del suceso.

Recursos de emergencia

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo [email protected]; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.