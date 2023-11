El envejecimiento, una de las causas de las localidades sin candidaturas en Navarra

Pamplona (EFE).- El reducido tamaño de muchas localidades, el envejecimiento de la población y la complejidad creciente de la gestión municipal son algunas de las razones que, según la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), provocan que en 8 ayuntamientos y 38 concejos navarros siga sin haber candidaturas electorales.

Este domingo va a tener lugar la repetición electoral en los ayuntamientos y concejos navarros que en los comicios del 28 de mayo no tuvieron candidaturas.

En toda España, hay repetición electoral por esta razón en un total de 44 ayuntamientos, la mayoría de ellos en Navarra (38). De ellos en 8 tampoco se han presentado listas en esta ocasión. Hay asimismo 77 concejos navarros que no celebraron elecciones en mayo, de los que 38 tampoco cuentan ahora con candidaturas.

Extrañeza en la FNMC

La falta de candidaturas electorales es un problema que afecta especialmente a Navarra y que causa extrañeza en la FNMC, cuyo responsable de Comunicación, Juan Jesús Echaide, ha señalado a EFE que en realidad “lo raro es lo contrario”.

Echaide se ha preguntado en ese sentido por qué, de los más de 8.000 municipios que hay en España, exceptuando los de Navarra, solamente en 6 no hubo listas electorales, teniendo en cuenta que muchos de ellos también tienen “problemas de todo tipo de convivencia, demográficos, de falta de población”.

“Lo raro”, ha asegurado, no son los 38 de Navarra, sino los 6 del resto de España.

Varias razones para la falta de candidaturas

Sobre las razones de la falta de candidaturas, ha comentado que hay varias, una de ellas que son municipios muy pequeños. De los 38 que no tuvieron listas electorales, ha señalado, había 10 que tenían menos de 100 habitantes y otros 17 tenían entre 100 y 250. “Si tienes un municipio de 30 habitantes”, presentar una lista “tampoco es tan fácil”, ha indicado.

Además, son localidades afectadas por el envejecimiento de la población. “Es verdad que tienes que hacer una lista pequeña o presentar si acaso un único candidato, pero es difícil encontrar gente”, ha explicado.

Echaide ha declarado que otra de las causas es que “la gestión municipal es compleja, complicada, cada vez es más difícil y cada vez hay que saber más y hay más temas, más materias de las que había antes”.

“Antes todo era más sencillo, el procedimiento, la normativa, los asuntos que se abordaban en un ayuntamiento, pero ahora hay muchos más temas y mucho más complicados; entonces eso tampoco motiva”, ha reconocido.

Ayuntamientos sin apenas personal

El problema, ha apuntado, es que estos ayuntamientos pequeños no tienen personal: “Todo lo más tienen un ‘pedazo’ de secretario, un secretario que va un día a la semana o dos días y si acaso también un administrativo en situación parecida”. Y en muchos “todo eso lo tienen que hacer los miembros de la corporación, especialmente el alcalde”.

Según ha comentado, a esta situación se suma que “cada vez hay menos interés por la cosa pública” y está también “el riesgo de acabar enemistándote o enfriando tus relaciones con alguno de tus vecinos, porque te demandan cosas que a lo mejor no le puedes conceder o sencillamente porque la norma no lo permite”.

Echaide ha señalado que hay asimismo localidades en las que se piensa que “tampoco pasa nada si no te presentas” porque, si no hay candidaturas, continúa la anterior corporación en funciones y, si tampoco la hay en la repetición electoral, el Gobierno de Navarra nombrará una comisión gestora.

“No me presento”

Así que “hay bastantes razones como para entender que en un pueblo pequeño de repente la gente diga, pues mira, no me presento”, ha afirmado Echaide, quien ha indicado que en Navarra “ha sido habitual que un 15 % de los municipios no tengan elecciones y mucho más alto el porcentaje de los concejos”.

“A mí no me parece raro esto y si acaso sí me parece anormal, en el buen sentido, lo otro, que de 8.000 municipios del resto de España solamente en 6 no tengan candidatos”, ha concluido.