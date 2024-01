Pamplona (EFE).- La coordinadora autonómica de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, ha manifestado que no está de acuerdo con el voto de Podemos en contra del decreto que reformaba el subsidio de desempleo. Ha apuntado que, pese a que son públicas sus diferencias con algunas de las decisiones adoptadas por la formación morada, no se ha planteado dimitir.

Alfaro, vicepresidenta tercera del Parlamento Foral por Contigo-Zurekin, se ha pronunciado en este sentido en declaraciones a los periodistas a su llegada al pleno de control al Gobierno celebrado en el Parlamento Foral.

Tras manifestar que no está de acuerdo con el voto de Podemos, ha señalado que es “un texto, que si bien es cierto que incluye un recorte al subsidio para los mayores de 52 años, una medida que introdujo el PSOE, también es cierto que es una cuestión que se podría haber modificado en la tramitación parlamentaria”

“Esta es la opinión que me merece, sobre todo teniendo en cuenta que el texto contenía otro paquete importante de medidas muy beneficiosas para los parados y paradas de este país”, ha remarcado.

Alfaro, “cómoda y respaldada”

Respecto a su situación en Podemos, ha comentado que se siente “cómoda” y “respaldada” en esta formación, en la que cuenta con el aval que obtuvo en las primarias a las que se presentó hace año y medio.

“Cuento con el aval de más del 60 por ciento de los militantes de Navarra, tengo un compromiso con ellos y con ellas, me siento respaldada en el día a día en la toma de decisiones que esto llevando a cabo”, ha señalado, agregando que “no tengo inconveniente con la dirección nacional”.

Ha reconocido, no obstante, que “es público y notorio que no he compartido algunas de las decisiones que se han tomado”.

Pero, en todo caso, ha subrayado que en Navarra tienen “la grandísima suerte, fruto del trabajo de todos y de todas, de contar con un espacio común que es Contigo-Zurekin”, una coalición que obtuvo “buenos resultados” y con la que están llevando a cabo “un buen trabajo fuera y dentro de las instituciones”.

Además, ha indicado, que es voluntad compartida de todos los integrantes de la coalición de “seguir profundizando, ahondando y fortaleciendo este proyecto”. Contigo-Zurekin está integrada por Podemos Navarra-Ahal Dugu, Izquierda Unida de Navarra y Batzarre junto al espacio independiente.

“En ningún momento” se ha planteado dimitir

Cuestionada sobre si se plantea dimitir ante las diferencias con la dirección nacional, ha respondido que no se lo ha planteado “en ningún momento” porque asume su “responsabilidad” y los militantes en Navarra apoyaron su candidatura”. Como coordinadora autonómica, ha remarcado tiene una compromiso con quienes le apoyaron.

La dirección conoce su postura, ha añadido, subrayando que existen espacios de encuentro donde pueden expresarse con “total normalidad y libertad”