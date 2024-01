Sordo (CCOO) considera que “no hay que dar por sentado que la CEOE no vaya a negociar”

Pamplona (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado este viernes que “no hay que dar por sentado que la CEOE no vaya a negociar” la reducción de la jornada laboral y ha apostado por un acuerdo tripartito.

Así lo ha hecho en declaraciones a los medios en Pamplona, donde ha explicado que la negociación “no va a ser sencilla, pero hay que dar una oportunidad” porque cree que “el acuerdo no es imposible, es difícil, puede ser muy difícil, pero no es imposible”.

“En primer lugar porque la jornada media efectiva en la economía española, en los convenios colectivos de España ya está situada prácticamente en las 37 horas y media semanales. Por tanto, si la ley acompaña esa reducción de jornada, la ley no haría más que acompañar un proceso que ya hemos impulsado a través de los convenios colectivos”, ha dicho.

También ha considerado que “es un momento en el que se va a producir o se está produciendo una transición productiva a través de la digitalización a través de la transición energética. La economía española va a mejorar en los próximos años su nivel de productividad y hay que disputar ese reparto de la productividad. Si no se mejoran los salarios y si no se reduce la jornada, todas las mejoras de productividad van a ir destinadas a engordar beneficios empresariales”.

Sordo ha dado importancia a que la CEOE esté en la negociación porque es una medida que luego hay que implantarla en las empresas y en los distintos sectores.

La reducción de jornada no tendrá un único formato

El secretario general de CCOO también ha explicado que “la reducción de jornada no va a tener un formato único, esto no va solo de reducir la jornada semanal o no va solo de trabajar 4 días, esto va de múltiples formas, donde a veces la jornada se reducirá en cómputo anual, otras veces se trabajará 4 días, pero otras veces ese no será el modelo, sino que será una reducción de la jornada diaria”.

“Lo que hemos hecho es darnos un tiempo para trabajar bilateralmente, pero va a ser un tiempo tasado, luego, evidentemente, esto tendrá que terminar, tendrá que derivar en una negociación tripartita, porque al final de lo que estamos hablando no es de los convenios colectivos solo, sino de modificar la ley y la ley la modifica el Ejecutivo y el Legislativo”.