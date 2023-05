Barcelona (EFE).- Bruce Springsteen celebra este domingo en el Estadi Olímpic su segundo concierto en Barcelona, después del que tuvo lugar el viernes, y con el que se despide de la capital catalana para proseguir su gira europea y viajar a Irlanda, Francia, Italia, Holanda, Gran Bretaña, Noruega, Suiza, Alemania y Austria.

Por primera vez hasta ahora en este tour, que se inició en Estados Unidos, el Boss ha arrancado su concierto con el tema “My Love Will Not Let You Down”, cuando suele hacerlo con “No Surrender”, en una noche de lluvias intermitentes en Barcelona.

Cuarenta y dos años después de su primer encuentro, Springsteen ha vuelto a elegir Barcelona para iniciar su gira en Europa y lo ha hecho en el Estadi Olímpic Lluís Companys, con dos conciertos para 55.000 personas cada uno, el de pasado viernes y el de hoy domingo, que son los únicos en España.

The Boss ya había dado previamente una treintena de conciertos en Estados Unidos, acompañado de su banda, la E Street Band, pero algunos compatriotas ilustres no han dudado en viajar a Barcelona para verle, como el expresidente de EEUU Barack Obama, su esposa, Michelle Obama, el director Steven Spielberg y su mujer, la actriz Kate Capshaw, que estuvieron la noche del viernes.

Quienes presenciaron el primer concierto en la capital catalana coinciden en señalar que vieron a un Springsteen en plena forma y comprobaron que, a sus 73 años, sigue siendo incombustible y que ofrece su más genuino rock and roll en conciertos de tres horas, de los que el público sale agotado de bailar y de cantar.

El actor Tom Hanks presenció el segundo concierto de Springsteen en Barcelona

Entre los espectadores de este segundo concierto se encontraba el matrimonio formado por Tom Hanks y Rita Wilson, como lo demuestran las numerosas fotografías que otros asistentes publicaron en las redes sociales, en las que se les ve disfrutando del recital de Bruce Springsteen.