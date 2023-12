Radio Vaughan cumple 20 años enseñando inglés desde Madrid para el mundo

Juliana Leao-Coelho |

Madrid (EFE).- Unos 700.000 oyentes españoles y otros tantos de decenas de países aprenden inglés cada día sintonizando Vaughan Radio, que cumple veinte años emitiendo clases gratuitas desde Madrid, a través de las ondas y de internet, de la mano del profesor Richard Vaughan.

“Entender un idioma es tres veces más importante que hablar”, indica en una entrevista con EFE en la que desvela las claves para ser capaz de “negociar un contrato de un millón en Manchester aun sin hablar un inglés perfecto”, porque lo único que cuenta es “la eficacia en la comunicación”.

“Tenemos oyentes en casi todo el mundo, la mayoría en Latinoamérica. En México unos 100.000, seguido de EEUU (hispanos), Colombia, Perú y Chile. Recibimos correos de agradecimiento de Helsinki, Yakarta, El Cairo, etc”. Y también de presidiarios españoles tras recibir material didáctico enviado a las cárceles.

Radio Vaughan cumple 20 años enseñando inglés. EFE/Mariam A. Montesinos

La radio, en el aire desde diciembre de 2003, “ha sido un éxito”, según Vaughan, que acumula 50.000 horas de clase, de ellas 30.000 presenciales, 15.000 en la radio y 5.000 en televisión, tras casi 50 años enseñando en España.

La fuerza de la Radio

“Nadie me conocía antes de montar la radio, salvo las empresas, porque hasta 2004 no dábamos clases a particulares. La radio engendró los programas de televisión y los coleccionables y ha sido un arma de marketing muy poderosa”, explica este estadounidense.

Hace veinte años decidió saltar al mercado de masas. “¿Cómo? De la forma más efectiva: la radio. La gente nos descubrió en los atascos de tráfico cada mañana”.

El perfil del oyente es “gente de clase media alta con aspiraciones o inquietudes profesionales, aunque también tenemos oyentes de barrios más modestos”, continúa Vaughan que, pese a haber vendido la empresa, mantiene su programa radiofónico y el matinal en La 2 de Televisión Española.

Tras la pandemia, un 70-80 % de los alumnos presenciales ha migrado a clases ‘online’, sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia. “En mi opinión, la clase virtual es eficaz, pero menos. Lo único bueno es que ahorra desplazamientos y que el graciosillo del grupo interrumpe menos”, ironiza.

La clave es entender

Tener suficiente dominio del idioma para resolver asuntos profesionales “exige comprensión perfecta. Nunca se tiene el dominio absoluto de la palabra hablada, lo importante es poder gestionar los entornos. Porque si tienes que negociar un contrato en el extranjero no te van a mimar”.

Para ello, plantea “la teoría de las dos pastillas: si tomas una lo entiendes todo. Si tomas la otra, hablas perfectamente. Supongamos que son incompatibles. ¿Cuál elegirías? Está claro: la del oído perfecto porque, si no entiendes, estás anulado”.

Una estudiante, en una imagen de archivo. EFE/Ana Escobar

Mucha gente dice “entiendo mucho pero no me atrevo a hablar. Mentira, solo entienden al profesor”. En una escala de 1 a 100, la dificultad para entender en clase es 10, pero “en la vida real es 40. Es cuatro veces más difícil entender en Londres, Nueva York o Sidney”.

Entendiendo a la primera, “tu nivel laboral subirá rápido. Tendrás sensación de dominio y, aunque todavía no te expreses como te gustaría, lo irás resolviendo pronto. Pero si no entiendes, entras en barrena”, asegura.

Gestionar el esfuerzo

Al menos el 70 % del esfuerzo debe dedicarse al oído, el 29 % a agilizar el uso oral de la gramática básica y el 1 % a todo lo demás (vocabulario, pronunciación).

“Con un inglés hablado imperfecto se puede dominar cualquier entorno de comunicación, siempre que entiendas perfectamente”, según Vaughan que cita el caso de Javier Solana al frente de la OTAN: “Tenía un acento totalmente español, cometía un pequeño error cada 3-4 frases, pero tenía inteligencia, preparación y entendía a la perfección”.

En la ONU y en Parlamento europeo, “oirás distintos acentos y errores, pero la gente es eficaz porque entiende a la primera. No hay que preocuparse demasiado en pulir lo hablado sin antes resolver lo auditivo”.

La gramática básica “es importante. Supone el 90 % de todo lo que decimos en cualquier idioma. Hay que saber qué priorizar: usar el presente con mucha más frecuencia que el condicional, y el verbo To Be muchísimo más que otros verbos”.

A su juicio, “se pueden cerrar contratos millonarios con 20 verbos en el presente, pasado y futuro. Poder salir fuera o recibir visitas aquí y resolver los asuntos es lo único eficaz en la comunicación”.

Mejor vídeos que series o películas

Recomienda “escuchar en Youtube cualquier cosa, entrevistas o tutoriales de lo que sea. Hay millones de horas en inglés, vídeos de un minuto hasta una hora. Se puedes escuchar a Obama o a Trump durante horas o ver TED talks”.

Sin embargo, desaconseja las series y películas. “En una peli de 100 minutos no hablan más de 15 en total. Si no entiendes, te hunde la moral. En algunas series, incluso yo he tenido que poner subtítulos. Pero te angustias leyendo y no estás disfrutando”.

Para los españoles, “la primera dificultad es la disposición a dedicar mil horas al inglés. Quieren un atajo, una fórmula mágica, no hay. El segundo problema es el miedo escénico, el sentido del ridículo”.

Gracias a las redes sociales y a los centros bilingües, ha mejorado. Los colegios bilingües en Madrid y Barcelona han funcionado bastante, quizás no en otras partes. Pero “los defiendo porque mejora mucho lo que había antes”, concluye.