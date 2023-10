Vitoria (EFE).- El PP ha renunciado a las presidencias de las comisiones del Ayuntamiento de Vitoria que le habían tocado, porque considera que se han “tergiversado los hechos” que han llevado a este reparto.

En esta nueva legislatura hay en el ayuntamiento de Vitoria 11 comisiones informativas, cuya presidencia tradicionalmente recae en los grupos de la oposición, como ha sucedido también en esta ocasión. Este puesto es para ordenar los debates y no conlleva remuneración extra.

EH Bildu y Partido Popular se habían repartido las presidencias (6 para Bildu y 5 para el PP) tras unir sus votos y los del grupo municipal Elkarrekin Podemos, mientras que PSE y PNV -que forman el equipo de gobierno- se han abstenido.

Pero ese reparto ha suscitado las críticas de la portavoz del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria, Beatriz Artolazabal, que ha asegurado que “en la primera de las oportunidades que han tenido EH Bildu y el PP para negociar, pactar y acordar, lo han hecho”.

La oposición acostumbra a presidir las comisiones

Tras conocer esta reacción, la portavoz del PP de Vitoria, Ainhoa Domaica, ha negado que haya habido un acuerdo con EH Bildu y ha explicado que se ha actuado como en legislaturas precedentes, es decir repartiendo las presidencias entre la oposición.

De hecho, en la pasada legislatura, las presidencias de las Comisiones recayeron en los tres partidos: PP, Bildu y Elkarrekin Podemos, pero en esta ocasión al contar Podemos solo dos ediles (antes tenía tres) no puede presidirlas.

Domaica ha dicho que las críticas recibidas al reparto se deben a que “el PNV y del PSOE están muy nerviosos en el último día de campaña electoral e intentan visualizar algo que no es cierto”, y ha recordado que los votos del Partido Popular han sido los que han impedido que gobierne Bildu -que fue el más votado- en Vitoria”, ha insistido la portavoz popular.

Así, ante la “tergiversación de los hechos” en el día de hoy, el Partido Popular de Vitoria ha renunciado a las presidencias de las comisiones para que las presidan PSOE y PNV.

La portavoz popular, Ainhoa Domaica, en unas recientes declaraciones a los periodistas. EFE/David Aguilar

Pedro Sánchez ve el reparto “escandaloso”

Antes de conocer esta renuncia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de “escandaloso” que el PP y EH Bildu se hayan repartido las presidencias de las comisiones tras las críticas de los populares a los acuerdos parlamentarios del PSOE con la formación abertzale esta legislatura.

Sánchez, en una entrevista en Onda Cero, se ha mostrado irónico al preguntarle por este reparto: “¡Pero qué me dice! ¿El Partido Popular pactando con Bildu? Eso no puede ser”, ha señalado, antes de preguntar si un hecho como éste no está abriendo los informativos de todos los medios privados de España.

A su juicio, esta es una demostración más de la “hipocresía” del Partido Popular, que cree que incurre en una “contradicción” al hacer ese pacto con Bildu el último día de la campaña para las elecciones generales.

Sánchez cree que esa actitud del PP es grave y se ha preguntado qué dirían del PSOE si el último día de campaña llega a un acuerdo de esas características con Bildu.