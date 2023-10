El concejal de Gijón Óliver Suárez abandona Vox

Gijón/Oviedo (EFE).- El concejal del Ayuntamiento de Gijón Óliver Suárez ha anunciado este miércoles su salida de Vox ante su deseo de no “permanecer en un partido” que le considera “desleal por apelar al diálogo” con formaciones democráticas.

La salida de Suárez se produce después de que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, de Foro, decidiera el pasado 4 de octubre expulsar a Vox del gobierno local tripartito formado por estos dos grupos junto al PP.

El desencadenante fue el anuncio de la portavoz de Vox, Sara Álvarez Rouco, hasta entonces responsable de Festejos, de anunciar cambios en el Festival Internacional de Cine de Gijón para crear un galardón que premiara trabajos que defendieran valores sociales afines a los de su partido, aunque Moriyón precisó que la decisión se debe a que Vox se ha dedicado estos meses a paralizar conscientemente el funcionamiento municipal.

En el pleno municipal de hoy, Moriyón ha oficializado la revocación de la delegación de competencias de Álvarez Rouco, así como el cese en su condición de miembro de la junta de gobierno local, mientras que ha emplazado a la junta de portavoces convocada el viernes con urgencia para detallar la decisión en torno a Óliver Suárez, hasta ahora el otro concejal con que contaba Vox en el ayuntamiento.

Una eventual permanencia de Suárez en el tripartito permitiría al gobierno local formado ahora por Foro, con ocho concejales, y PP, con cinco, mantener la mayoría, ya que sumarían 14 de los 27 ediles de la corporación.

El resto de la corporación quedaría formada por PSOE, con nueve ediles; IU, con dos; Podemos, con uno, y Vox, con uno.

El edil deja un partido “de ordena y mando”

En un comunicado, Suárez ha recordado que Álvarez Rouco ofreció el pasado 10 de octubre una rueda de prensa “en la que mostró su versión de los hechos” y que el edil ha afirmado “no compartir”.

“Lo relevante es que mi compañera, siguiendo las directrices de Vox, habló de deslealtad en referencia a mi persona”, ha continuado.

Suárez ha afirmado “no entender” que a continuación no le abrieran un expediente disciplinario o le “expulsaran directamente”.

“Hablan de deslealtad por haber apelado al diálogo, al encuentro entre tres partidos que sustentan el gobierno de Gijón, siendo Vox uno de ellos”, ha insistido.

Suárez ha insistido en que en sus manifestaciones se ha mostrado “enormemente prudente porque aún albergaba una esperanza”, pero ha confirmado que no va “a permanecer en un partido” que le considera “desleal por apelar al diálogo, no con Bildu o los separatistas o lo comunistas que andan estos días apoyando a los criminales de Hamás”, sino con unos partidos “democráticos”.

“!Sé que ellos no quieren echarme, quieren que me vaya yo, pues me voy!”, ha manifestado.

El concejal cree que su marcha se ha producido “en el contexto de un partido que ha cambiado profundamente” y ha resaltado que, a su juicio, “ahora son los tiempos del ordeno y mando sin posibilidad ni de que te escuchen”.

“Apelo finalmente a la alcaldesa y a la portavoz del Partido Popular para que dejen claro qué rumbo quieren seguir, espero que no sea el de Floro y los suyos” ha apuntado Óliver Suárez, y ha añadido que “si las partes tienen claro lo que quieren no hay ninguna incertidumbre de cara a la gobernabilidad”.

Vox pide que entregue su acta

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, en una imagen de archivo. EFE/J.L. Cereijido

La portavoz parlamentaria de Vox, Carolina López, ha pedido este miércoles al concejal en el Ayuntamiento Óliver Suárez que entregue su acta de edil tras anunciar su salida de la formación de Santiago Abascal.

“Vox es un partido de ideas y no de personas y es una lástima que nos hayamos dado cuenta tan tarde de que Óliver venía a por un puesto y a por un sueldo y no a defender los intereses de todos los gijoneses”, ha dicho en declaraciones a los periodistas al finalizar el pleno del parlamento asturiano.

La portavoz parlamentaria ha señalado que Suárez “debería devolver” el acta de concejal, porque le corresponde a Vox, dado que los gijoneses han votado al partido y no al edil.

Tras manifestar su apoyo a la edil Sara Álvarez Rouco, que ha demostrado que “las ideas no se venden por un sillón”, López ha pedido “disculpas a todos los gijoneses” por no haber “visto antes” que se iba a producir esta situación.

Asimismo, ha denunciado que Moriyón “ha utilizado” a Vox para convertirse en alcaldesa y para “victimizarse con mentiras” sobre el partido, en una operación que “estaba prácticamente cocinada desde hace muchísimo tiempo”. EFE