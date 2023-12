Alemanha reitera interesse em cooperar com governo argentino e abordar acordo UE-Mercosul

Berlim (EFE).- O governo da Alemanha reiterou nesta quinta-feira o seu interesse em cooperar com a Argentina e o seu presidente, Javier Milei, em aspectos como questões climáticas e comerciais, incluindo o acordo entre a União Europeia (UE) e o Mercosul.

“O governo continua se esforçando para tornar este acordo possível. Está disposto a continuar sua cooperação estreita e de confiança com a Argentina, especialmente no que diz respeito às questões climáticas e comerciais e precisamente também ao acordo de livre comércio UE-Mercosul”, declarou o porta-voz adjunto do Executivo alemão, Wolfgang Büchner, em coletiva de imprensa.

Ao mesmo tempo, lembrou que “a Argentina continua a ser um dos parceiros comerciais mais importantes da Alemanha na América Latina”.

“Nossos países estão unidos por relações estreitas de muitos anos e queremos continuar esta parceria com o novo governo argentino e com o presidente eleito, Javier Milei”, disse Büchner.

Questionado sobre a “aversão” de Milei às associações internacionais, o porta-voz se recusou a responder a uma “pergunta especulativa” e limitou-se a comentar que “teremos de ver o que a cooperação realmente renderá”. EFE