COI aceita cinco novos esportes propostos para Jogos Olímpicos de 2028

Redação Central (EFE).- A 141ª sessão do Comitê Olímpico Internacional (COI) vai validar na semana que vem a inclusão no programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, dos cinco esportes propostos pelo comitê organizador (beisebol/softbol, críquete, lacrosse, flag football e squash), após a Comissão Executiva da entidade ter dado luz verde à iniciativa, anunciou nesta sexta-feira o presidente do COI, o alemão Thomas Bach.

Dos outros três esportes que aguardam uma decisão para 2028 (halterofilismo, pentatlo moderno e boxe), os dois primeiros serão incluídos e o caso do terceiro será estudado de forma mais aprofundada.

O dirigente alemão indicou ainda que existiam 16 propostas de novas modalidades (testes de esportes já admitidos) para esta edição e que a única que foi aceita foi a do remo de praia, beach sprint, que implicará a eliminação do skiff duplo leve.

Além de recomendar a admissão das cinco novas modalidades, “que estão de acordo” com a tradição e cultura esportiva do país anfitrião, Bach explicou que a entidade é favorável à continuação do pentatlo moderno, após a alteração da prova de saltos equestres para corrida de obstáculos.

“Sem esta alteração, o pentatlo moderno não teria sido incluído no programa”, afirmou Bach em entrevista coletiva em Mumbai, na Índia.

Também será recomendada a admissão do halterofilismo, que estava em dúvida devido às irregularidades na sua gestão. A decisão da Federação Internacional de delegar os testes de doping à Agência Internacional de Testes (ITA) e as sanções à Corte Arbitral do Esporte (CAS) foi decisiva, afirmou o presidente.

O terceiro esporte que aguarda uma decisão, o boxe, continuará sendo analisado. A sua federação (IBA) está suspensa, também por múltiplas falhas, e Bach recordou que nenhum outro órgão obteve esse reconhecimento.

“Queremos o boxe no programa, não temos um problema com o boxe, temos um enorme problema com a federação”, explicou o dirigente.

Se a sessão aprovar as propostas da Comissão Executiva, como é habitual, o programa dos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028 será composto pelos seguintes esportes: atletismo, remo, badminton, basquete, canoagem, ciclismo, hipismo, esgrima, futebol, golfe, ginástica, handebol, hóquei, judô, luta, natação, rúgbi, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro esportivo, tiro com arco, triatlo, vela, voleibol, surfe, skate, escalada, pentatlo moderno, halterofilismo, beisebol/softbol, lacrosse, squash, críquete e flag football; com o boxe ainda por decidir. Em relação ao programa de Paris, em 2024, sai o breaking. EFE