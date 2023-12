Cotado para assumir a seleção, Carlo Ancelotti renova com o Real Madrid até 2026

Madri (EFE).- O Real Madrid anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato do treinador italiano Carlo Ancelotti até 30 de junho de 2026, estendendo assim o seu vínculo com o clube espanhol que terminava no final da atual temporada.

Esse novo contrato põe fim aos rumores que apontavam Ancelotti como técnico da seleção brasileira a partir do próximo dia 30 de junho.

Ao anunciar a renovação com o treinador italiano em seu site, o Real Madrid destacou os sucessos alcançados por ‘Carletto’ tanto na equipe espanhola como durante sua extensa trajetória por outros clubes.

Ancelotti soma 260 jogos à frente do Real Madrid, divididos em duas etapas (de 2013 a 2015 e desde 2021 até agora), dos quais venceu 189, empatou 33 e perdeu 38.

Com a proximidade do fim do contrato, e após o então presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, ter anunciado que Ancelotti seria o treinador do Brasil na Copa América, o clube espanhol decidiu renovar o contrato com o italiano para afastar os rumores de sua saída.

Com o futuro já definido, o italiano se prepara para uma segunda metade da temporada na qual o Real Madrid é o líder do Campeonato Espanhol e avançou para as oitavas de final da Champions League. EFE