Éder Militão renova contrato com o Real Madrid até 2028

Madri (EFE).- O Real Madrid anunciou, nesta terça-feira, a prorrogação do contrato até 30 de junho de 2028 do zagueiro brasileiro Éder Militão, que chegou ao clube em 2019 e atualmente está afastado se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo sofrida no início da temporada.

O defensor já soma cinco temporadas no Real Madrid e vinha sendo titular na equipe do técnico italiano Carlo Ancelotti até sua grave lesão, em 12 de agosto do ano passado.

O comunicado do Real Madrid anunciando a renovação destaca o brasileiro como “um dos melhores zagueiros do mundo”.

Além disso, repassa sua carreira na Espanha onde conquistou até o momento nove títulos com o time merengue: 1 Liga dos Campeões da Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supertaça Europeia, 2 Campeonatos Espanhóis, 1 Copa do Rei e 3 Supertaças da Espanha.

“Militāo disputou 143 partidas pela nossa equipe, nas quais marcou 11 gols, e também faz parte da seleção brasileira, com a qual disputou 30 partidas e com a qual conquistou a Copa América em 2019”, destaca o Real em seu comunicado.

Militão chegou ao Santiago Bernabéu em 2019 vindo do Porto, em uma negociação de cerca de 50 milhões de euros. Mas foi difícil jogar em um primeiro momento, uma vez que a dupla Sergio Ramos-Raphael Varane era titular absoluta da zaga.

Na primeira temporada participou de 20 jogos, 21 na segunda e seu momento chegou no terceiro ano.

Após a saída do francês Varane para o Manchester United, Militão se firmou na zaga do Real e desde a temporada 2021-2022, disputou 102 partidas pelo Real Madrid.

Uma importância dentro do plantel que foi interrompida pela grave lesão no joelho que sofreu na partida contra o Athletic de Bilbao, na primeira rodada do Campeonato Espanhol. EFE