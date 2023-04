Antártida argentina, destino inesquecível ao alcance dos ecoturistas

Verónica Dalto

Buenos Aires (EFE).- A Antártida sempre chamou a atenção pelas suas inesquecíveis paisagens, remotas e inacessíveis, mas que agora estão ao alcance dos viajantes interessados em um turismo responsável e sustentável, que podem embarcar todos os anos em Ushuaia, o porto mais ao sul da Argentina, para conhecer o continente braco.

Os turistas que chegam de avião de Buenos Aires e de outras partes do país partem da província de Tierra del Fuego em navios de cruzeiro que contam com um guia para acompanhá-los na viagem, que oferece oferece vistas panorâmicas inesquecíveis

A Península Antártica é repleta de canais, icebergs, ilhas e picos cobertos de neve, além de ser o lar de aves marinhas, focas, pinguins e baleias, o que proporciona uma experiência única para os ecoturistas que escolhem viver essa aventura.

Para chegar a seu destino, os navios precisam atravessar a Passagem de Drake, ao sul do Cabo Horn, onde as águas dos oceanos Pacífico e Atlântico se encontram, um dos mares mais desafiadores do mundo.

A rota também inclui as Ilhas Shetland, um arquipélago de origem vulcânica com paisagens montanhosas e amplamente cobertas de gelo. Como resultado da atividade geotérmica, na Ilha Decepção é possível relaxar nas piscinas de água quente que podem se formar na praia.

Turismo pelas redes sociais

Para aqueles que não se atrevem a fazer a viagem, ou não podem arcar com os custos, as redes sociais se tornaram uma forma de ver a Antártida de perto: três influenciadores argentinos fizeram a primeira transmissão ao vivo do local para compartilhar com mais de 3 milhões seguidores as experiências vividas no “fim do mundo”.

Em março deste ano, os influenciadores “Momo” Geronimo Benavides, Nati Jota e Agustina Grisolia passaram cinco dias compartilhando, pelas plataformas Twitch, Instagram e YouTube, sua rotina no local e as belezas do destino turístico mais ao sul do mundo..

“É uma experiência que você nunca esquece em sua vida. É, de verdade, como ir a outro planeta. Você realmente não entende como as horas do dia passam”, disse em entrevista à Agência EFE Grisolia, diretora-executiva da Re Contenidos.

Além disso, ela destacou a “combinação perfeita” entre a perspectiva “histórica e educativa” trazida pelo conteúdo de “Momo” e o “frescor e a espontaneidade” de Nati Jota.

A viagem fez parte do programa de promoção e desenvolvimento do Ministério de Turismo e Esportes da Argentina chamado “La Ruta Natural”, que inclui 17 rotas naturais no país sul-americano, entre elas Tierra del Fuego e Antártida.

A temporada turística na Antártida começa no final de outubro e termina no final de março, que marcam, respectivamente, o final da primavera e o final do verão no hemisfério sul.

Segundo dados do Instituto Fueguino de Turismo, estima-se que entre setembro de 2022 e o final de abril de 2023, o número total de visitantes alcançará a marca dos 98.000 turistas, vindos principalmente de Estados Unidos (58,6%), Alemanha (11,7%) e França (5,6%).

Cuidando dos recursos

A Argentina está presente na Antártica há 120 anos e é um dos 12 signatários originais do Tratado Antártico de 1959, que estabelece que a Antártida deve ser usada exclusivamente para fins pacíficos. Hoje, ela tem seis bases permanentes e sete temporárias.

Durante a estadia dos influenciadores, eles puderam conversar com funcionários da Base Marambio, onde vivem em média 70 pessoas no inverno e 170 no verão.

Nesse sentido, Nati Jota destacou em sua conta no Instagram o quanto as pessoas são “amorosas, orgulhosas da Antártida e extremamente prestativas”.

“Longe do continente, com um clima muito hostil, com uma missão especial, há uma comunidade onde todos colaboram uns com os outros”, destacou ela.

Por sua vez, Grisolia lembrou a importância de ser “responsável com o circuito”, “adaptar-se ao meio ambiente” e “cuidar dos recursos”, já que, por exemplo, não é possível tomar banho todos os dias porque a água é um recurso limitado. EFE