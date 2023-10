Empresas de petróleo e gás se comprometem com metas da COP28

Madri (EFE).- Mais de 20 empresas de petróleo e gás, incluindo estatais, comprometeram-se a cumprir as metas de descarbonização estabelecidas na Cúpula Mundial do Clima do Dubai, a COP28, segundo antecipou nesta segunda-feira seu presidente, Sultan Ahmed Al Yaber, diretor-executivo da Companhia Nacional de Petróleo de Abu Dhabi (ADNOC).

Em mensagem transmitida durante a abertura da Cúpula Mundial sobre Energia e Clima, em Madri, Al Yaber destacou que, a apenas 59 dias do início da COP28, o balanço global confirma o que já se sabia: o mundo não está no caminho certo para cumprir os objetivos de limitar o aquecimento global a 1,5 graus.

Por isso, frisou a necessidade de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em 22 gigatoneladas nos próximos sete anos, e lembrou que isso “exigirá unidade e solidariedade” em escala global de todas as partes interessadas, da indústria e da sociedade.

Para alcançar este objetivo, a agenda da COP28 estará focada na aceleração de uma transição energética justa, bem como na fixação do financiamento climático e nos meios de subsistência das pessoas.

Renováveis e eficiência energética

“Apelamos aos governos para que tripliquem as renováveis ​​e dupliquem a eficiência energética até 2030. Este objetivo está ganhando um impulso real. Contamos com o apoio da presidência da União Europeia, do Quênia, da Comissão da União Africana e, mais recentemente, do G20”, ressaltou.

Al Yaber, o encarregado de dirigir as negociações do maior conclave climático global, indicou que, para atingir a meta nas energias renováveis, os países terão que adotar medidas “práticas”, como acelerar a concessão de licenças e investir na melhoria das redes elétricas.

Devem também ser enviados fortes sinais de demanda para incentivar o setor privado, acrescentou o presidente da COP28, que destacou que, ao mesmo tempo em que construímos um sistema energético livre de combustíveis fósseis, “devemos descarbonizar rápida e globalmente as energias que utilizamos hoje”.

Emissões líquidas zero até 2050

“Pedi à indústria do petróleo e do gás para que intensifique e elimine as emissões de metano até 2030 e demonstre caminhos claros para reduzir as emissões a zero até 2050 ou antes”, declarou Al Yaber.

“Tenho orgulho de anunciar que mais de 20 empresas de petróleo e gás, incluindo estatais e privadas, se comprometeram a cumprir os objetivos de descarbonização da COP28”, completou, sem citar nomes.

A cúpula de Madri foi organizada pelo governo de Espanha, no âmbito da presidência rotativa da União Europeia, e pela Agência Internacional de Energia (AIE), com o objetivo de redobrar esforços para manter viva a meta de 1,5 graus estabelecida no Acordo de Paris. EFE