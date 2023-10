Zelensky se reúne com ministros das Relações Exteriores da UE em Kiev

Kiev (EFE).- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu nesta segunda-feira com os ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) em Kiev, no âmbito do encontro informal que os chefes de diplomacia do bloco realizam hoje na capital ucraniana.

“A reunião dos ministros das Relações Exteriores da UE em Kiev dá força, liderança e iniciativa à Europa”, escreveu Zelensky na sua conta na rede social X (antigo Twitter).

“Uma liderança europeia ativa é essencial”, acrescentou o chefe de Estado ucraniano, que publicou várias fotos da reunião.

Zelensky acrescentou que “quanto mais passos conjuntos e baseados em princípios de defesa, diplomacia, economia e sanções tomarmos juntos, mais cedo a guerra terminará com uma paz justa”.

O chefe de política externa da UE, Josep Borrell, também escreveu no X sobre o encontro com Zelensky.

“Quando estamos juntos somos mais fortes. A UE é e será o primeiro apoio da Ucrânia”, destacou Borrell. EFE