Tribunal autoriza príncipe Harry a seguir com ação contra proprietária do “Daily Mail”

Londres (EFE).- A Suprema Corte de Londres deu sinal verde nesta sexta-feira para que o príncipe Harry, filho mais novo do rei Charles III, dê prosseguimento ao seu processo contra a Associated Newspapers Limited (ANL), proprietária dos jornais “Daily Mail” e “Mail On Sunday”, por coleta ilegal de informações.

Em decisão por escrito, o juiz Matthew James Niklin autorizou o príncipe, juntamente com seis outros autores da ação, incluindo o músico Elton John, a levar à justiça o “Daily Mail”, o qual eles acusam de contratar ilegalmente detetives particulares para instalar dispositivos de escuta em seus veículos e acessar e gravar conversas telefônicas particulares para obter informações exclusivas.

Em seu veredito, o magistrado disse que uma “resolução justa” teria que “aguardar um julgamento”.

Os outros autores da ação são o marido de Elton John, o diretor de cinema e produtor David Furnish, a baronesa Doreen Lawrence, as atrizes Liz Hurley e Sadie Frost e o jogador de críquete Simon Hughes.

No texto de 95 páginas divulgado pelo juiz, Nicklin observa que cada um dos sete requerentes tem uma “perspectiva real” de provar que a ANL encobriu “fatos relevantes” que teriam permitido que eles tivessem aberto o processo contra o grupo antes.

“Na minha opinião, cada requerente tem uma perspectiva real de mostrar que a Associated, ou aqueles para quem a Associated é relevante, ocultou deles os fatos relevantes sobre os quais uma acusação de coleta ilegal de informações teria sido levantada”, argumenta o magistrado.

O juiz também considera que “o que foi deliberadamente escondido dos requerentes – se eles estiverem corretos em suas alegações – foram os atos ilegais subjacentes que foram supostamente usados para obter informações para publicação posterior”.

Em uma audiência em março, a ANL negou “veementemente” essas alegações e pediu a Nicklin que decidisse a seu favor sem a necessidade de um julgamento.

Ao fazer isso, o grupo argumentou que as alegações foram apresentadas “tarde demais”.

Até agora, o advogado de defesa da ANL, Adrian Beltrami, acreditava que as alegações contra sua cliente não tinham “nenhuma perspectiva real de sucesso”.

De acordo com relatos da imprensa local, seis dos sete casos apresentados envolvem supostas confissões feitas pelo investigador particular Gavin Burrows, embora a ANL afirme que tem uma declaração de testemunha do detetive na qual ele nega que tenha sido contratado para realizar práticas ilegais de coleta de informações.

Em uma declaração emitida em nome do príncipe Harry e dos outros demandantes pelo escritório de advocacia Hamllins, os requerentes dizem que estão “encantados” com a decisão do tribunal.

“Estamos muito satisfeitos com a decisão de hoje, que permite que nossas alegações de atividade criminosa grave e violação grave e violação de privacidade por parte das manchetes prossigam para julgamento”, diz o comunicado.

Os requerentes apontam que “a Suprema Corte rejeitou facilmente a tentativa da Associated Newspapers, proprietária do “Daily Mail”, “Mail on Sunday” e “Mail Online”, de descartar esses casos”.

“De fato, o juiz considerou que cada uma das alegações tinha uma perspectiva real de provar que houve ocultação de atos ilegais por parte das manchetes do ‘Mail’ e que isso não poderia ter sido descoberto até recentemente. Nossas alegações agora podem ser levadas a julgamento”, acrescentam.

Eles lembram que suas alegações dizem respeito a “atividades deploráveis e ilegais que ocorreram há muitos anos”, como a contratação de detetives particulares para instalar secretamente dispositivos de escuta em carros e residências, interceptação de chamadas telefônicas, pagamentos corruptos a policiais em troca de informações privilegiadas e acesso ilegal a históricos médicos hospitalares ou informações financeiras de bancos. EFE