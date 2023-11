Aviação israelense destrói 200 alvos do Hamas e sua força naval ataca centro militar

Jerusalém (EFE).- A aviação de Israel destruiu durante a madrugada desta terça-feira cerca de 200 “alvos terroristas”, enquanto sua Marinha atacou um campo militar usado pela unidade naval do Hamas para “treinamento e armazenamento de armas”.

Durante uma incursão terrestre na Faixa, com as tropas já concentradas na Cidade de Gaza, aproximando-se do centro do enclave, foi encontrado “um túnel terrorista localizado em uma mesquita”, afirmou um comunicado do Exército israelense sobre as operações terrestres que começaram há duas semanas e meia.

“Seguindo a orientação das tropas terrestres, caças e helicópteros das Forças de Defesa de Israel atacaram uma célula terrorista, que lançou mísseis antitanque contra os soldados”, acrescentou a nota.

A aviação israelense atacou 200 “alvos terroristas”, incluindo agentes, locais de produção de armas, lançadores de mísseis antitanque e centros de comando operacional.

As tropas israelenses estão há dias dentro da Cidade de Gaza, onde sitiaram todos os hospitais da cidade, incluindo Al Shifa, onde Israel alega que o Hamas tem no subsolo o seu principal quartel-general militar.

O Ministério da Saúde da Faixa, controlado pelo Hamas, alerta há dias que os hospitais da cidade entraram em colapso e a maioria deles já está fora de serviço, nos quais a falta de água, alimentos e combustível tornam a situação insustentável e pacientes em cuidados intensivos estão morrendo, inclusive bebês prematuros.

O Exército israelense afirmou hoje que está fazendo um “esforço humanitário” para coordenar a transferência das incubadoras – agora fora de serviço – de Al Shifa para um hospital em Israel; embora os médicos desse centro argumentem que a presença de atiradores e tanques israelenses nas portas do hospital impossibilita a saída.

“As Forças de Defesa de Israel continuam comprometidas em cumprir suas responsabilidades morais e profissionais para distinguir entre civis e terroristas do Hamas. Estão dispostas a trabalhar com qualquer mediador confiável para garantir a transferência das incubadoras”, disse um porta-voz militar no início da manhã.

O Exército divulgou como prova um suposto telefonema entre um alto funcionário da Administração de Coordenação e Ligação com Gaza, um órgão militar israelense, e o diretor do hospital Al Shifa sobre a oferta de transferência das incubadoras. EFE