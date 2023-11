Exército de Israel confirma ter atingido “múltiplos alvos” do Hezbollah no Líbano

Jerusalém (EFE).- O Exército israelense informou nesta sexta-feira que suas tropas atingiram “múltiplos alvos terroristas” do grupo xiita libanês Hezbollah, em um novo dia de tensão na fronteira entre Israel e Líbano.

“Os caças das Forças de Defesa de Israel (FDI) recentemente atingiram vários alvos terroristas do Hezbollah no Líbano, incluindo uma infraestrutura terrorista, uma instalação de armazenamento de armas e uma estrutura militar”, detalhou o porta-voz militar israelense.

Além disso, as tropas atacaram “uma célula terrorista” identificada em uma área adjacente à fronteira entre os dois países. De acordo com o Exército, depois que vários projéteis foram disparados contra comunidades israelenses perto da fronteira, as tropas atacaram o local da origem do fogo.

Os ataques marcam um novo dia de violência na área de fronteira, onde os confrontos armados entre Israel e as milícias palestinas no Líbano e o Hezbollah vêm ocorrendo diariamente desde 8 de outubro, um dia após o início da guerra entre o Exército israelense e o grupo islâmico Hamas na Faixa de Gaza, o que levou a uma escalada da tensão em toda a região.

Na quinta-feira, o grupo xiita reivindicou a autorida de oito ataques contra diferentes alvos no norte de Israel, incluindo seis contra postos militares e quartéis e dois contra grupos de soldados que tinham se reunido nas proximidades de posições também localizadas nas áreas do norte do Estado judeu.

Desde o início das hostilidades na área, pelo menos 103 pessoas foram mortas: dez em Israel – sete soldados e três civis – e pelo menos 93 no Líbano, incluindo 72 membros do Hezbollah, oito membros de milícias palestinas e 13 civis, incluindo um cinegrafista da agência “Reuters” e três menores de idade. EFE