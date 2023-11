Guterres pede maior envolvimento dos Estados para acabar com a guerra em Gaza

Nações Unidas (EFE).- O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta segunda-feira a todos os Estados do mundo que “usem sua influência para acabar com este trágico conflito” (na Faixa de Gaza), no final de sete semanas de guerra que “causaram um terrível impacto e chocaram o mundo.”

Em uma declaração emitida pelo seu porta-voz, Stéphane Dujarric, Guterres também fez um apelo aos Estados para “proporcionarem passos irreversíveis em direção ao único futuro sustentável para a região: a fórmula de dois Estados, com Israel e Palestina vivendo lado a lado, em paz e segurança”.

Em referência ao cessar-fogo que levou à troca de prisioneiros e reféns, Guterres agradeceu o papel desempenhado por Catar, Egito, Estados Unidos e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, mas insistiu que “o diálogo deve continuar e conduzir a uma cessar-fogo humanitário para o bem do povo de Gaza, de Israel e de toda a região”.

O governo de Israel, apoiado pelos EUA, recusou-se até agora a aceitar um cessar-fogo definitivo, argumentando que servirá apenas para fortalecer o Hamas, e antecipou que planeja continuar os seus ataques até desmantelar completamente o grupo islâmico. EFE