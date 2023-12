Putin descreve situação em Gaza como “catástrofe” e nega semelhanças com a Ucrânia

Moscou (EFE).- O presidente da Rússia, Vladimir Putin, descreveu nesta quinta-feira a situação na Faixa de Gaza como uma “catástrofe” e negou que o nível de destruição ali tenha qualquer semelhança com o que está acontecendo na Ucrânia.

“O que está acontecendo (na Faixa de Gaza) é uma catástrofe”, disse o chefe do Kremlin na sua coletiva de imprensa de final de ano.

Segundo Putin, “todos” podem ver a diferença entre a “operação militar especial” russa na Ucrânia e o que está acontecendo no enclave palestino.

“Nada parecido acontece na Ucrânia”, destacou.

O presidente russo recordou ainda as palavras do secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre a Faixa de Gaza ser o maior cemitério infantil do mundo.

“Essa avaliação diz muito. Essa avaliação é objetiva. O que se pode dizer?”, acrescentou.

O Kremlin decidiu este ano combinar a coletiva de imprensa com a sessão de perguntas e respostas com os cidadãos, que costumavam ser realizadas no primeiro e no segundo semestre de cada ano, respectivamente.

Trata-se da primeira grande coletiva de imprensa de Putin desde o início da guerra. EFE