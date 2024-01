Projeto Copernicus revela que 2023 foi o ano mais quente já registrado desde 1850

Berlim (EFE) – O ano de 2023 foi o mais quente em nível global com base em diferentes parâmetros que começaram a ser medidos em 1850, revelou nesta terça-feira o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S), projeto de observação da Terra do programa espacial da União Europeia.

Devido a temperaturas anômalas “sem precedentes”, especialmente na segunda metade do ano, a temperatura média do ar na superfície em 2023 atingiu 14,98°C, 0,17°C a mais do que em 2016, que detinha o recorde de ano mais quente até então.

De acordo com a instituição sediada em Bonn, na Alemanha, ela também ficou 0,60°C acima dos níveis médios das últimas três décadas e 1,48°C acima dos níveis de referência pré-industriais de entre 1850 e 1900.

“O ano de 2023 foi muito provavelmente o ano mais quente da história e possivelmente um dos mais quentes dos últimos 100 mil anos”, disse Carlo Buontempo, diretor do C3S, em entrevista coletiva.

“Basicamente, isso significa que nossas cidades, estradas, monumentos, fazendas e todas as atividades humanas, em geral, nunca tiveram que lidar com um clima tão quente”, acrescentou.

O ano passado também foi o primeiro em que, em cada dia separado, a temperatura média excedeu os níveis pré-industriais em 1°C, com quase metade dos dias excedendo o “limite crítico” de 1,5°C, em comparação com os 20% dos dias com essas temperaturas em 2016.

Isso não significa que os limites do Acordo de Paris tenham sido ultrapassados, segundo o Copernicus, pois eles se referem a excessos de temperatura em períodos de pelo menos 20 anos, mas, ainda assim, estabelecem um “precedente terrível”.

Dois dias em novembro, pela primeira vez, excederam os níveis pré-industriais correspondentes em mais de 2°C.

Lista de registros negativos

Os recordes negativos não param por aí, pois a extensão do gelo marinho da Antártida atingiu recordes de baixa diária e mensal em fevereiro de 2023, com oito meses do ano apresentando níveis excepcionalmente baixos.

Ao mesmo tempo, as concentrações atmosféricas de dióxido de carbono (CO2) e metano foram as mais altas já medidas, com estimativas anuais recordes de 419 e 1902 partes por milhão (ppm), respectivamente, 2,4 e 11 ppm a mais do que no ano anterior.

As temperaturas médias globais da superfície do mar também foram excepcionalmente altas, atingindo níveis recordes no período de abril a dezembro, e foram associadas a ondas de calor marinhas em partes do Mediterrâneo, no golfo do México e no Caribe, no oceano Índico e no Pacífico Norte, bem como em grande parte do Atlântico Norte.

O principal fator para isso foi o aumento das concentrações de gases de efeito estufa, mas também, em menor escala, o fenômeno climático conhecido como El Niño, que começou em julho.

Regionalmente, as temperaturas médias do ar foram recordes ou quase recordes na maioria das partes de todas as bacias oceânicas e em todos os continentes, exceto na Austrália.

Além do impacto de El Niño, de acordo com a vice-diretora do C3S, Samantha Burgess, o principal fator por trás das anomalias globais é o aumento das concentrações de gases de efeito estufa devido ao uso humano de combustíveis fósseis.

“Se esse processo não for revertido, não há razão para esperar resultados diferentes no futuro”, advertiu a vice-diretora do C3S, além de ressaltar que, caso isso não aconteça, “em alguns anos, 2023, que bateu um recorde, provavelmente será lembrado como um ano ameno”. EFE