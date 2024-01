Juíza de Palma arquiva processo por insultos racistas contra Vinícius Júnior

Palma (EFE).- A titular do Tribunal de Instrução 10 de Palma decretou o arquivamento do caso de insultos racistas ao atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, refletidos em uma faixa exposta em um bar da capital balear frequentada por torcedores ultra do Mallorca.

Segundo informações do jornal “Última Hora” e confirmado pela Agência EFE através de David Cortés, advogado de dois dos acusados de um suposto crime de ódio, a juíza conclui no seu despacho que “não está provado quem foram as pessoas que colocaram as faixas na entrada do bar onde costumavam se reunir os integrantes do grupo ultra Supporters 99”.

Os acontecimentos remontam a 25 de maio do ano passado, antes do jogo entre Mallorca x Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

A Unidade de Drones da Polícia Nacional espanhola detectou um grupo de pessoas arrancando cartazes de propaganda de partidos políticos para virá-los e escrever mensagens contra Vini Jr. e Javier Tebas, o presidente da La Liga: “Vinícius lixo. Sua pele não tem cura” e “Liga de merda, Tebas morre”, segundo a “Última Hora”.

No caso, que aguarda possíveis recursos perante o Tribunal de Palma, além dos advogados de defesa, compareceram a Procuradoria das Baleares, a Liga de Futebol Profissional e o Mallorca.

Vinícius Júnior também depôs por videoconferência em outro tribunal de Palma, em abril do ano passado, pelos insultos racistas que recebeu no jogo entre Mallorca x Real, disputado em fevereiro de 2023, no estádio Son Moix.

Na ocasião, o atacante brasileiro disse que se sentiu “ofendido” pelos insultos de um torcedor, também acusado de crime de ódio e cujo cartão de sócio foi retirado pelo clube balear durante três anos. EFE