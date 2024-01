Em Davos, Zelensky convida grandes empresas a investir na economia ucraniana

Davos (EFE).- O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, destacou nesta terça-feira em um encontro com gestores de grandes empresas que a economia ucraniana cresceu mais de 5% no ano passado, e incentivou-os a investir no país e contribuir assim para que Kiev supere os efeitos da invasão russa.

“É importante estar na Ucrânia, aumentar os investimentos e apoiar a nossa economia”, afirmou Zelensky no encontro, que contou com a presença da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, e vários membros do gabinete do presidente ucraniano.

Zelensky dirigiu-se a altos funcionários do banco de investimento JP Morgan e outros grandes investidores internacionais para transmitir que “atrair capital privado para reconstruir a Ucrânia é importante para nós”.

“Estamos confiantes de que o JP Morgan ajudará a atrair um grande número de investidores e empresas para a economia ucraniana”, destacou.

O chefe do Estado ucraniano chamou atenção especial para a agricultura entre os setores da sua economia que estão abertos ao investimento.

Nesse sentido, lembrou que a Ucrânia conseguiu retomar unilateralmente a navegação comercial a partir dos seus portos do Mar Negro no outono do ano passado, graças ao sucesso das suas ações militares contra a Frota russa.

Zelensky observou também que a Ucrânia aprendeu a viver sob os bombardeios russos e conseguiu minimizar os efeitos destes ataques no sistema elétrico e em outras infraestruturas críticas. EFE