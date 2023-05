Príncipe William é o membro mais popular da realeza britânica, diz pesquisa

Londres (EFE).- O príncipe William, herdeiro do trono britânico, sua esposa Kate e a princesa Anne são os membros mais populares da família real britânica, à frente de Charles III, de acordo com uma pesquisa de opinião divulgada nesta sexta-feira, véspera da coroação do sucessor de Elizabeth II.

A pesquisa, realizada pela empresa Ipsos para a rede de televisão “Sky News”, mostra que cerca de dois terços dos britânicos continuam a apoiar a monarquia, mas mostra opiniões variadas sobre seus membros, dependendo dos diferentes grupos sociais e comunidades.

A lista de popularidade entre os membros da família real britânica é encabeçada pelo primogênito de Charles e da falecida princesa Diana, William, príncipe de Gales, que tem 61% de apoio, seguido por Kate e pela princesa Anne, irmã do novo monarca, ambas com 59%. Por sua vez, Charles III com 52%, aparece em quarto lugar.

A família real como um todo está em quinto lugar, com 49% de apoio, seguida pelo príncipe Edward (42%), a rainha consorte Camilla (38%), o príncipe Harry (27%) e sua esposa Meghan (25%).

O membro mais impopular da família real britânica é o príncipe Andrew, com uma classificação de 11%.

A pesquisa foi realizada entre 31 de março e 1º de abril.

Em entrevista à “Sky News”, Ed Owens, historiador especializado em realeza, disse que não estava surpreso com o fato de a opinião pública sobre Charles III ter melhorado nos últimos anos.

De acordo com esse especialista, uma das razões para o aumento da popularidade do soberano é que “ele se tornou mais visível, defendeu causas populares e tem essa qualidade que agrada e que lembra um avô”.

“Obviamente, não existe o nível de entusiasmo ou otimismo em relação a Charles III que existia com Elizabeth II no início de seu reinado. Isso é significativo. Mas, de qualquer forma, ele parece estar se saindo bem”, afirmou. EFE