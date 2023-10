María Van den Eyden: “Flora no se entiende sin Córdoba”

Luis Ortega | Córdoba (EFE).- La ciudad de Córdoba acoge ya y hasta la próxima semana una nueva edición del Festival Internacional de las Flores “Flora 2023”, una muestra singular y original que acoge creaciones inéditas de artistas contemporáneos referentes en el arte floral y que “no se entiende” sin la capital cordobesa.

“Flora no se entiende sin Córdoba”, según subraya en una entrevista con EFE la directora del festival, María Van den Eyden, quien recuerda que cuando el promotor privado del evento “Zizai Cultura” llega a la ciudad en 2016 se queda impresionado “por toda la cultura que hay de la flor y por todo el patrimonio que hay alrededor de la fiesta de los patios”.

Por ello, el festival, que cumple su sexta edición de manera ininterrumpida excepto en 2020 por la pandemia “tiene todo el sentido aquí en Córdoba” y es también “una manera de desestacionalizar el turismo” y de “proponer otro tipo de recorridos a la gente” que visita una ciudad tan patrimonial como la cordobesa.

Con una afluencia de visitantes que se acerca a las 200.000 personas en cada edición, el festival muestra que está ya “muy consolidado” y la respuesta de la sociedad cordobesa este año ha sido “sorprendente” para los organizadores, ya que “hay un montón de acciones” organizadas de forma paralela por “ciudadanos, comercios o resturantes” que “han hecho platos o cócteles” para estas fechas concretas y hasta “un concurso de escaparates” con motivos florales.

Cinco artistas de renombre mundial

En esta edición del Festival Flora los cinco artistas que se presentan al concurso son el lituano Tadao Cern, los españoles Flowers by Bornay, la coreana Ha I I Hwa, la británica Harriet Parry y el colectivo ruso Flowgardenz, estos últimos ganadores del Patio Talento, que plantean sus creaciones alrededor de la temática “Inteligencia vegetal: resiliencia, adaptación al entorno y creatividad para sobrevivir”.

“Nuestra base es el arte contemporáneo, pero intentamos que no haya cinco instalaciones muy conceptuales o muy literales”, resalta Van del Eyden, que considera que la temática es la “ideal” en un momento en el que se “habla tanto de la inteligencia artificial que ya nos rodea de una manera muy explícita y muy cotidiana”.

Por ello, se trata de “echar la vista hacia la inteligencia que tienen las plantas”, una la inteligencia entendida “como capacidad de resolver problemas” y que cada artista ha trasladado “a su ideario y a su manera de trabajar”.

“Flora es un festival único en el mundo”, defiende su directora ya que no existe “ningún otro que hable del arte floral desde un punto de vista contemporáneo” y los artistas, que llegan “por invitación directa”, piden a la organización “hasta con dos o tres años de antelación” estar presentes en Córdoba, lo que da una idea de la “repercusión internacional” del evento.

Patios emblemáticos de Córdoba

Además, el festival permite al visitante recorrer espacios patrimoniales donde se instalan las creaciones como el Patio de las Columnas del Palacio de Viana, el patio central del Palacio de Orive, el Patio del Reloj de la Diputación de Córdoba, el Patio primero del Museo Arqueológico y el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

“Es un festival que si no vienes este año no pasa nada, ya que el año que viene va a ser totalmente distinto” y la primera vez que se visita “impresiona mucho”, no solo por la “visión del color en directo, sino el olor o los climas que se van creando en cada en cada instalación”, subraya Van den Eyden.

Cada año el festival se va reinventando y es ya un espectáculo el montaje previo, aunque ha ido ganando en “actividades paralelas” que aúna la botánica y el arte floral desde diferentes miradas como la ciencia, la música, gastronomía, danza, performance o artes plásticas.

“Lo más importante de este año quizá está en ese programa de actividades paralelas que prácticamente hemos duplicado con respecto al año pasado y que están invadiendo mucho más la ciudad, sus espacios públicos”, si bien existe también una importante “calidad” en conferencias que acercan al arte floral desde un punto de vista multidisciplinar, explica la directora de Flora.

La flor y el cambio climático

Y aunque octubre es un mes “superagradable” normalmente para la flor y con temperaturas ideales para visitar las instalaciones, el festival pone también el acento en el cambio climático justo cuando Córdoba se debate en mover las fechas de su Fiesta de los Patios, Patrimonio de la Humanidad, debido a las altas temperaturas en pleno mayo que estropean las flores.

“Queremos llamar la atención este año desde Flora en las consecuencias entorno al cambio climático y una de las acciones con la que cerraremos el festival se llama ‘Toma de tierra’ y habla precisamente del “agotamiento del planeta”, expone Van den Eyden.

Una circunstancia que afecta al sector de la flor cortada y del arte floral pero que en esta ocasión no resta calidad, ni cantidad a las creaciones previstas por los artistas.

“Este año hay muchísima cantidad de flor con una variedad similar a ediciones anteriores, ya sean cardos, celosías, flor de loto, crisantemos o algún clavel”, señala la directora de Flora, un evento único en el mundo que reparte más de 30.000 euros en premios y que la pasada edición generó un impacto de 14,2 millones de euros en toda la provincia de Córdoba. EFE