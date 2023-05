Santander (EFE).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, pide “una solución negociada en todos los casos” de conflicto con los distintos estamentos de Justicia, porque advierte de que, de lo contrario, “la solución” a las demoras “será menos eficaz”.

“Estamos en un proceso en el que cuando un colectivo termina un conflicto y nos ponemos a asumir estos retrasos, es otro el que paraliza la situación”, lamenta en una entrevista con EFE, en la que considera que cuando un colectivo traslada una reivindicación “tiene sus motivos”.

López del Moral opina que la postura de los tribunales superiores tiene que ser “asumir lo que hay e intentar analizar las consecuencias para reabsorber las demoras” e insiste en una solución porque “cualquier tipo de conflicto provoca la práctica paralización”. “Para eso no estamos preparados”, asevera.

En el caso de Cantabria, explica que las sucesivas huelgas, en especial la de los letrados de la administración de Justicia, han acentuado retrasos en los Juzgados que no se habían recuperado tras la pandemia, aunque matiza que ese impacto ha sido desigual en función del territorio y la jurisdicción.

“Lo vamos a tener que resolver, y es lo que vamos a hacer. Si así están las cosas hay que hacerlas frente y prepararse para lo que venga”, resume.

Refuerzos a partir del verano

Los juzgados de lo social son los que más retraso acumulan con señalamiento de juicios para 2024, por lo que anuncia que el TSJC apuntalará estas jurisdicciones con refuerzos a partir de verano.

Sobre la posible convocatoria de huelga indefinida de jueces y fiscales a partir del 16 de mayo, ha confiado en que “haya un calendario de negociaciones y una postura favorable a la negociación” o que se desconvoque.

Aún así, augura que esa movilización “tendrá un gran seguimiento” en Cantabria si se da, lo que acentuará, a su juicio, las demoras. Y avisa de que esta situación recaerá sobre los propios trabajadores de la administración de Justicia. “Cuando termine, vas a tener que trabajar más y con más intensidad”, dice.

Como magistrado, preguntado por el contenido de las reclamaciones de su colectivo, opina que los salarios de los jueces “están desajustados” como los del resto de trabajadores por la situación de inflación, pero pone el foco en “la mejora de las condiciones de trabajo”.

Cita como ejemplo la jurisdicción civil cántabra, donde “el volumen de productividad está cercano al 200 %”, es decir, que se trabaja “el doble que lo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima como una ratio ordinaria de trabajo”.

Vista de la entrada del Juzgado de lo Penal de Santander durante la huelga de funcionarios de la administración de justicia cántabros. EFE/Pablo Ayerbe Caselles.

“Los ciudadanos critican lo que nosotros criticamos”

Una de las principales reivindicaciones de los colectivos de Justicia es un mayor reconocimiento a su trabajo, una cuestión que para López del Moral se da porque en esta administración siempre hay una percepción “de déficit de reconocimiento” que “a lo mejor no es real”.

“Muchas veces cuando trabajamos pensamos que este trabajo es ingrato, no tiene visibilidad, no se reconoce lo suficiente, que la inversión que uno realiza en horas de trabajo parece que no tiene sus frutos”, opina.

Sin embargo, la última encuesta que ha realizado el CGPJ sobre la percepción de los ciudadanos sobre la Justicia “es muy positiva”, lo que “es un incentivo” porque “el mejor reconocimiento es el trabajo bien realizado”, destaca.

“No estamos aquí para que nos premien, el premio mayor es servir al ciudadano”, añade y recuerda que esa encuesta refleja que la ciudadanía responde sí “mayoritariamente” a la pregunta de si el Gobierno “intenta controlar la justicia”.

“Los ciudadanos critican lo que nosotros criticamos: la politización del poder judicial”, afirma el presidente del TSJC, que cree que a esa “imagen de politización” ha afectado “muy negativamente” que no se haya renovado el CGPJ y la situación entre los partidos políticos en esa materia.

Y sobre la reunión de la Asociación de Fiscales con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, López del Moral, opina que “no es extraordinario que una asociación profesional se reúna con la oposición”. “Si el foro adecuado es una cena o no, eso ya es más opinable”, apunta.

Por Pablo Ayerbe Caselles