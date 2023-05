Segovia (EFE).- ¿Qué tienen en común la candidata del PSOE a la Alcaldía de Segovia, Clara Martín, y el del PP, José Mazarías? La respuesta no parece encontrarse en su discurso político, sino en otro tipo de cuestiones, como el legado que ambos dicen haber recibido de sus padres: la constancia y entrega en su trabajo.



Eso, y que ambos aseveran ir al médico cuando se encuentran mal en lugar de automedicarse y que no tienen ningún familiar directo en el paro. Por lo demás, los dos rostros más reconocibles de las próximas elecciones municipales en Segovia parecen ser muy diferentes, también en aspectos como sus ídolos de juventud o las multas de tráfico que reconocen haber recibido.



A menos de un mes de la cita con las urnas, Clara Martín (PSOE) y José Mazarías (PP) han respondido a un cuestionario común planteado por la Agencia EFE sobre aspectos que poco tienen que ver con la política con el fin de dar a conocer su lado más humano.



Estas son las preguntas planteadas y sus respuestas:



1) Cuando se pone enfermo ¿se automedica?

-Clara Martín.- No, voy al médico.

-José Mazarías.- Para nada. Soy de los que, cuando me pongo enfermo, voy al médico, me manda un tratamiento y lo utilizo hasta que me siento bien y en ese momento lo suspendo.



2) ¿Cuántos familiares tiene en paro?

-Clara Martín.- Directos, ninguno.

-José Mazarías.- En este momento, nadie. Mi mujer es funcionaria desde hace 37 años y mis hijas encontraron trabajo cuando acabaron sus carreras



3) ¿Con qué personaje del Quijote se identifica más?

– Clara Martín.- Con el Quijote, siempre hay que luchar contra los molinos de viento, ¿No?

– José Mazarías.- Pues no diría ni con Sancho Panza ni con el Quijote, sino que diría que me identifico más con Rocinante. Rocinante, que su nombre original significa “caballo flaco, escuálido y desgarbado”, pero sobre todo por su lealtad y su valentía.



4) En el reparto de tareas en casa, ¿de qué se encarga?

– Clara Martín.- Pues últimamente de poco, si te soy sincera, porque no tengo tiempo para nada. Así que entre mi chico y el resto de ayuda familiar, vamos salvando los muebles.

– José Mazarías.- Me gusta hacer mucho la compra. Cuando tengo ocasión, también me meto en la cocina, soy un poco cocinillas, y la plancha se me da fatal.



5) Su último viaje en avión, ¿a dónde fue y qué lo motivó?

– Clara Martín.- Fue a Burdeos y fue un viaje de trabajo del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

– José Mazarías.- Fue allá en el 2020, un viaje de placer a Praga. Me gustaría viajar bastante más, que me gusta, pero no tengo tiempo ahora.



6) ¿Quién fue su ídolo de juventud?

– Clara Martín.- ¿Musical? Los miembros de Oasis, por ejemplo.

– José Mazarías.- No soy yo mucho de ídolos de juventud, pero sí que recuerdo que en mis carpetas de joven siempre estaban decoradas con jugadores del Real Madrid –Juanito, Santillana, Fernando Martín, del baloncesto- y también algunas chicas famosas en ese momento como Farrah Fawcett Mayer, de Los Ángeles de Charlie.



7) ¿Cuál es el mejor recuerdo o herencia de sus padres?

– Clara Martín.- La constancia en el trabajo, eso siempre, el ser constantes en el trabajo, eso sí que es una herencia familiar.

– José Mazarías.- Tengo que decir que todo lo que soy se lo debo a mis padres. Mis padres me educaron en valores y, sobre todo, en la honradez, en la humildad, en la entrega y en el esfuerzo, eso es lo que debo agradecerles.



8) ¿Alguna multa de tráfico?

– Clara Martín.- Sí, claro.

– José Mazarías.- De tráfico no, alguna que otra de la ORA, de esas que dejas el coche, se te olvida poner el tique, y al final, cuando vas, la tienes en el parabrisas



9) ¿Cuánto hace que no va al cine? ¿Qué película vio?

– Clara Martín.- Pues al cine yo creo que fuimos con Avatar.

– José Mazarías.- Uf, pues la última película que vi fue antes de navidades y fue concretamente “As Bestas”. Descubrí ahí a Luis Zahera, que me encanta. Le descubrí también en una serie y me parece un actor fantástico.



10) ¿Trabajó mientras estudiaba en la universidad, tenía beca o su familia le pagó los estudios?

– Clara Martín.- Pues tenía beca, no era del cien por cien, era parcial, de entorno al 75 por ciento, y el resto del dinero lo pagaban mis padres.

– José Mazarías.- Desde los 12 o 13 años los veranos los trabajaba y me dedicaba a ganar dinero para mí durante ese tiempo. Trabajé repartiendo pan por los domicilios, cuando se hacía así, después trabajé en una hacienda de zapatos, trabajé siendo socorrista, trabajé siendo comercial de una agencia de viajes, dando clases particulares, dando clases de natación… siempre he procurado ganar dinero para no tener que pedir nada en casa.EFE

Vídeos

Clara Martín, candidata del PSOE a la Alcaldía de Segovia