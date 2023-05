Salamanca (EFE).- No tienen familiares en paro, trabajaron para pagarse parte de sus estudios y hace muchos años que no viajan en avión. José Luis Mateos (PSOE), de 33 años, y Ana Suárez (Ciudadanos), de 49, son dos de los principales candidatos que compiten este 28 de mayo por la Alcaldía de Salamanca.



El actual alcalde y candidato del PP, Carlos García Carbayo, ha declinado participar en este cuestionario común planteado por la Agencia EFE sobre aspectos que, en principio, poco tienen que ver con la política.



José Luis Mateos (PSOE) y Ana Suárez (Cs)



1.Cuando está enfermo, ¿se automedica?

-José Luis Mateos (PSOE): “En general no, intento no automedicarme, aunque si tengo dolor de cabeza tomo algún paracetamol e ibuprofeno”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “Casi nunca me pongo enferma, tengo un sistema inmune muy fuerte, pero si tengo un catarrito me tomo una aspirina”.

2. ¿Cuántos familiares tiene en paro?

-José Luis Mateos (PSOE): “Directamente ninguno ahora, pero muchos de ellos han estado en situación de desempleo o han tenido que irse de Salamanca”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “Ahora mismo ninguno, porque tanto mi hermana como mi hermano y mis cuñados están trabajando”.

3. ¿Con qué personaje del Quijote se identifica más?

-José Luis Mateos (PSOE): “Quizás con el propio Quijote”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “En los últimos tiempos me estoy identificando con Don Quijote por esa forma de luchar contra los obstáculos por unos ideales”.

4. En el reparto de tareas en casa, ¿de qué se encarga?

-José Luis Mateos (PSOE): “Intentamos que sea lo más equilibrado posible, pero la falta de tiempo me hace no estar mucho en casa. Me ocupo de la limpieza”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “Tenemos un reparto absolutamente equilibrado: mi gata duerme y yo lo hago todo”.

5. Su último viaje en avión, ¿a dónde fue y qué lo motivó?

-José Luis Mateos (PSOE): “Hace muchos años, en el viaje de fin de curso del instituto, en bachillerato, a Francia”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “En 2008, a Lanzarote de vacaciones, ¡qué preciosidad de isla!”.

6. ¿Quién fue su ídolo de juventud?

-José Luis Mateos (PSOE): “Siempre he sido del Atlético de Madrid y de los equipos de Salamanca, y en aquella época el ídolo era Kiko Narváez”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “Luis Eduardo Aute, me encantó su forma de reivindicar y luchar desde la poesía”.

7. ¿Cuál es el mejor recuerdo o herencia de sus padres?

-José Luis Mateos (PSOE): “El mejor legado que puedo tener es la sencillez, la honestidad e intentar hacer las cosas lo mejor posible”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “Recuerdos tengo muchísimos y muy bonitos. La mejor herencia…pues mi gata, Pepa”.

8. ¿Alguna multa de tráfico?

-José Luis Mateos (PSOE): “Sí, un par de ellas”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “Algunas por un poquito de exceso de velocidad”.

9. ¿Cuánto hace que no va al cine? ¿Qué película vio?

-José Luis Mateos (PSOE): “Hace unos tres meses y fui a ver ‘As Bestas'”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “He ido hace poquito, me gusta mucho el cine. La última que he visto es ‘La ballena’, que me impactó un montón”.

10. ¿Trabajó mientras estudiaba en la universidad, tuvo beca o su familia le pagó los estudios?

-José Luis Mateos (PSOE): “Una combinación de todo: tenía beca, tenía ayuda de mis padres y en los veranos aprovechaba para hacer algún trabajillo”.

-Ana Suárez (Ciudadanos): “Tenía beca pero no permitía afrontar todo el coste de estudiar fuera, así que trabajé en hostelería durante cinco años”. EFE

Vídeos

José Luis Mateos, candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca