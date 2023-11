Burgos (EFE).- El secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido a los dirigentes de PP y Vox “que clamen menos en contra de la amnistía y reflexionen, porque si no fuera por la amnistía de 1977 algunos de los padres fundadores del PP y todos los de Vox igual estaban en la cárcel”.



En un acto de homenaje a los represaliados de dos fosas comunes de la guerra civil española en el Monte de La Pedraja (Burgos), Tudanca ha considerado que la amnistía que ahora pretende Pedro Sánchez, cuyos términos ha admitido que aún desconoce, es “heredera de la de 1977, cuando se perdonó a los que “cometieron delitos como los del franquismo”.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca (i), ha asistido al Homenaje a las víctimas del franquismo en el Monte de la Pedraja, en la localidad burgalesa de Villafranca Montes de Oca. EFE/Santi Otero



El líder autonómico socialista ha reconocido que la amnistía que ahora se pretende es “un asunto complejo”, por lo que puede haber dudas, aunque ha considerado que parece algo “necesario”.



Para Tudanca “memoria, verdad y justicia han llegado a España muy tarde, aunque se han dado pasos importantes, como ver el lunes al presidente del Gobierno en un acto de homenaje, reconociendo que es el Estado el que debe una respuesta a los familiares de los represaliados que dieron su vida por la democracia y llevan años en una cuneta, es un motivo de orgullo”.



En su opinión, se han dado pasos como el banco de ADN que va a poner en marcha el Gobierno para avanzar significativamente en la identificación de los restos.

Críticas a los “neofascistas”



Sin embargo, ha lamentado que frente a estos pasos adelante hay otros atrás, como “que el Gobierno autonómico ha paralizado las ayudas a las asociaciones de víctimas de la dictadura y las ayudas a las cátedras de memoria histórica y tiene la desvergüenza y la crueldad de querer declarar Bien de Interés Cultural monumentos de homenaje a un dictador genocida”.



Este es el caso de la Pirámide de los italianos, en Burgos, ya que “los neofascistas pretenden reescribir la historia y negar la verdad el recuerdo y la memoria a las víctimas de la dictadura franquista”, añadido.



En este sentido, ha asegurado que el PP “abraza cada día más a la extrema derecha, mientras a la derecha y a la extrema derecha en España todo les parece una dictadura menos la dictadura y todo les parece un gobierno ilegítimo menos los gobiernos ilegítimos y todo les parece un golpe de Estado menos los golpes de Estado de verdad”.

Recordar con añoranza el franquismo



Tudanca ha afirmado que le indigna oír hablar tanto de España a partidos que durante 80 años no han querido reconocer sus errores y su propia falta de memoria y son capaces de recordar con añoranza el franquismo, porque “no quieren a España y no la defienden si no es suya y la rompen cada vez que gobiernan, mientras desean que se rompa cada vez que no lo hacen porque piensan que el poder debe ser suyo por derecho divino”.



Ha recordado que se trata de los mismos que cuando gobiernan pactan con los nacionalistas y hacen senador en Castilla y León a quien como alcalde pactaba con Bildu y se enorgullecía o han puesto un consejero de Cultura que quiere declarar Bien de Interés Cultura a un monumento franquista cuando “hace cuarenta años escribía apasionados discursos en defensa de los terroristas, cuando los terroristas estaban y mataban”.EFE