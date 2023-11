Bletchley Park (R.Unido) (EFE).- Un nuevo panel internacional, inspirado en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, en inglés), fiscalizará los avances de la inteligencia artificial (IA) para velar por la seguridad de esa nueva tecnología, anunció este jueves el primer ministro británico, Rishi Sunak.



En una rueda de prensa al concluir la cumbre de seguridad global sobre IA en Bletchley Park (Inglaterra), Sunak detalló que “la comunidad internacional al completo ha estado de acuerdo con esta idea”, que cuenta con el respaldo del secretario general de la ONU, António Guterres, presente en el encuentro.

Diferentes países nombrarán a los expertos

Los 28 países que han participado en la cumbre, entre los que se cuentan Estados Unidos y China, además de otros europeos como Alemania, Francia y España, se han comprometido a “nominar expertos” para ese grupo, que publicará regularmente un informe sobre el estado de desarrollo de la inteligencia artificial.



El académico canadiense Yoshua Bengio, miembro del consejo científico asesor de la ONU y premio Turing por su trabajo en redes neuronales profundas, presidirá los trabajos para elaborar ese documento anual.



El jefe de Gobierno británico, anfitrión de la primera cumbre global de IA, detalló que “los países con ideas afines” que han participado en el encuentro y las compañías tecnológicas han acordado asimismo establecer mecanismos para poner a prueba los futuros sistemas de inteligencia artificial.

El primer ministro británico Rishi Sunak en la Cumbre de Seguridad de la IA 2023 en Bletchley Park, Milton Keynes, Gran Bretaña. EFE/EPA/Chris J. Ratcliffe/Pool

“Hasta ahora, las únicas personas que probaban la seguridad de los nuevos modelos de IA han sido las propias empresas que los desarrollaban. Eso debe cambiar”, afirmó Sunak, que indicó que las autoridades podrán evaluar los sistemas “antes de que sean lanzados”.



“Esta tecnología se está desarrollando a una velocidad tal que los gobiernos deben asegurarse de que mantienen el ritmo”, agregó el primer ministro, que aseguró que a pesar de los peligros asociados a la IA, es una herramienta que “puede ayudar a casi todo el mundo a hacer su trabajo mejor y más rápido”.

Respuesta internacional ante las amenazas de la IA

A pesar de que la cumbre de Bletchley Park no ha atraído a líderes globales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni a la mayoría de mandatarios europeos, Sunak defendió ante la prensa el éxito de la convocatoria.



Puso en valor, en particular, que Washington y Pekín, potencias rivales, se hayan alineado en la declaración conjunta que se publicó el primer día del encuentro, en la que los participantes alertaban sobre las amenazas potencialmente “catastróficas” de la IA y apostaban por coordinar una respuesta internacional.



“No fue una decisión fácil para mí invitar a China, y de hecho mucha gente me criticó por hacerlo. Pero creo que fue la mejor decisión a largo plazo, porque cualquier conversación seria sobre la seguridad de la IA debe contar con las naciones líderes en IA”, manifestó.



“No puedo predecir el futuro, ni exactamente cómo se desarrollará todo esto, pero habría sido un error no intentarlo”, apostilló.