Sevilla (EFE).- Hace 30 años, a las emisoras musicales de todo el país llegaba un single con tonos azules y el título de ‘La Soledad’, con el nombre de una desconocida llamada Laura Pausini, que acababa de ganar el Festival de San Remo, que, por qué no decirlo, en España sigue siendo igualmente desconocido.

La cantante de Faenza contó con la complicidad y el talento de Valsiglio Angelo y Pietro Cremonesi para llevarse el festival en la categoría de Debutante, y visto el eco que aquel vinilo de 45 revoluciones por minuto tuvo en todo el mundo, entra dentro de la lógica que, como ha pasado esta noche en Sevilla, sea la canción elegida para abrir los recitales diseñados para celebrar sus 30 vueltas al sol micrófono en mano.

En un perfecto español, que ya quisieran algunos compatriotas que graban discos en español como si fueran de la misma Castilla pero luego necesitan el traductor para pedir un vaso de agua, Pausini se ha presentado en Icónica Sevilla Fest, el festival de la Plaza de España de la capital del sur del sur, para demostrar que su plenitud artística y empatía con su público son totales, con una voz que no falla una nota, y una capacidad de comunicación con su gente reservada solo para los elegidos de los pentagramas.

“El pasado es una razón, la más profunda de nuestro ser, la raíz que define, la que permanece, la que deja la huella para siempre”, decía la voz en off que ha dado paso a la icónica transalpina, que ha aparecido a las diez y media de la noche con un rojo impoluto que llegaba hasta su micrófono, y con un anturium, rojo, claro, del que no se sabe si era un guiño a Andalucía, porque es la flor que las carretas rocieras eligen en su mayoría como exorno en su camino hacia la Blanca Paloma.

La respuesta del público a su Soledad, con la letra mezclada con la original en italiano de ‘La solitudine’ la asentó en la tranquilidad de saber que la noche iba a ir bien, y cuando las preocupaciones desaparecen, se habla del tiempo: “¿Viene la Pausini a Sevilla y hace mucha calor? Que no, le voy a dar un vientito y se va a sentir muy bien”, y así fue.

La noche andaluza le regaló una brisa de 29 grados inolvidable, como la canción que, tras ‘Amores extraños’ ya dejó meridianamente claro que estaba más que a gusto, pero mucho más.

Volvamos a la conexión de Pausini con el público. Canta ‘Yo sí’, y entona “Cuando quieres desaparecer / Te rindes antes de perder / Si nadie te ve / Yo sí”, después de que mujeres que han sufrido maltrato aparecieran en pantalla, y ella espetase al terminar la canción que, desde 2003, cuando se comenzaron a contabilizar los casos, “ha habido 1.212 feminicidios en España”, y animó a las mujeres a denunciar, a sentirse seguras para ello.

Vaya un recuerdo en este punto para Carmen, la mujer asesinada hoy en Humilladero (Málaga), que eleva en un dígito esa maldita estadística.

Y bien está destacar cómo la italiana se preparó no solo esa parte del concierto, sino todos los momentos en que tuvo que hablar con su gente.

Preparar unos macroconciertos como los que ha hecho en Venecia y ahora en Icónica Sevilla Fest -donde repite cita mañana- en dos idiomas distintos será cualquier cosa, pero fácil seguro que no.

Feminismo, ecologismo, relaciones humanas… En su repertorio no falta un detalle, no deja tema por tratar, y se ve en ‘Hermana tierra’, con una espectacular presentación; en ‘Escucha atento’, porque “Ya te borré de mí, ya me alejé de ti, lo sabes”, o ‘Las cosas que vives’, una oda a la amistad en la que dice cosas como que “en las cosas que vives, yo también viviré”.

Y así transcurrió una noche en la que Laura Pausini cumplió su sueño de cantar por primera vez en Sevilla, hasta que ‘Se fue’, con esa canción que, como ‘La Soledad’, fue parte de su primer álbum de estudio en 1994, cuando aquella casi adolescente de 19 años le dijo al mundo que había llegado a la música para quedarse, y 10.950 días sigue ahí, perenne y decidida a seguir así mientras su público quiera.

Visto lo visto hoy en Sevilla, y usando un símil andaluz como pocos, Laura va a durar cantando más que un gazpacho en la nevera.