Valladolid (EFE).- La tapa “Pucela Roll”, un guiso de lechazo asado elaborado por el chef Teo Rodríguez García (Restaurante Trasto/Valladolid), ha ganado el XIX Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, dotado con 10.000 euros y fallado este miércoles de la noche.



Inspirado en el New York Roll, una masa de croissant circular, Teo Rodríguez ha embutido en su interior un guiso de lechazo asado castellano y coronado su tapa con un glass de pistachos picados hasta dar forma a la “Pucela Roll”.



Ha dedicado el premio “a todos los participantes que cada año vienen a Valladolid y dan visibilidad a una ciudad que, desde hace años, está haciendo las cosas muy bien” en el ámbito de la hostelería, ha explicado el ganador instantes después de recoger su galardón de manos del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.

Los cocineros Teo Rodriguez (i) y el sueco Noel Moglia, tras recibir los galardones como campeones del Concurso Nacional e Internacional, respectivamente, de Pinchos y Tapas que se ha celebrado hoy miércoles en Valladolid. EFE/Nacho Gallego.



Para su equipo de colaboradores, al que se ha referido como “buenas personas”, ha dispensado también palabras de agradecimiento, “por sus ganas de hacer bien las cosas” especialmente después de haber pasado por situaciones muy complicadas”, ha añadido en alusión a la pandemia del coronavirus y a sus efectos sobre la hostelería.



El segundo premio del certamen nacional ha recaído en la cocinera Goiza Isiegas (Akari Gastroteka/Pamplona) por “Trucha o Tronko”, una tapa basada en una receta tradicional que tiene como ingrediente principal a la trucha Arcoiris, variedad que se cría en el río Aragón, en las inmediaciones del pantano de Yesa.



En este caso la trucha ha sido marinada en un tartar con vinagre de arroz, pimienta y vinagreta de soja.



El tercer premio ha correspondido al chef Jiale Pan (Jiapan Restaurante) por “Arcane”, una empanadilla Dim Sum, tradicional de China, su país de origen, en este caso rellena de recortes finos de rabo de toro.



Los tres accésit han sido para David Lorente (Restaurante Nola Gras/Zaragoza) por “Bunny-Cake”; Íñigo Tizón (Bar Gran Sol/Hondarribia -Guipúzcoa-) por “Tizón”; e Íñigo Kortabitarte (/Restaurante Kobika/Durango -Vizcaya-) por “Mr Rabbit”.

El cocinero sueco Noel Moglia celebra tras recibir el galardón de campeones del Concurso Internacional de Pinchos y Tapas que se ha celebrado hoy miércoles en Valladolid. EFE/Nacho Gallego



El Mundial viaja a Suecia



El VII Campeonato Mundial de Tapas, celebrado este miércoles en jornada única, viaja a Suecia de la mano del más joven participante del concurso internacional, Noel Moglia, de 21 años, con la tapa “My roots and knowledge” (Restaurante Julita Wardshus/Julita Socken).



Noel Moglia, de origen estonio e italiano, ha ganado con un pan de patata frita relleno de crema de queso, cubierto con cebolla caramelizada y glaseada con miel.



“No me salen las palabras, no me lo creo. Soy el más joven de todos los participantes”, ha afirmado este joven que en 2020 fue designado Mejor Chef de Estonia y que ha desarrollado su meteórica carrera en Italia, Francia, Estonia, Dinamarca y Suecia.



El segundo premio ha sido para el representante español Ariel Munguía, que en un año se ha proclamado campeón de España y subcampeón mundial. De origen hondureño, trabaja en el restaurante que lleva su nombre en Paganos (Álava), donde ha preparado su “Cochino bocado”, una tapa basada en carne de cerdo.



El tercer premio lo ha recogido la representante de Baréin, Soni Kumari (Upcoming Raffles/Al Areen Palace), con “Flor de mar”, mientras que los accésit han correspondido a los concursantes de India, Zareen Shaukat; de México, José Francisco Gatay; y de Singapur, Teo Jun Xiang.



Triunfan la carne y el pescado



En diferentes modalidades culinarias han predominado en las tapas galardonadas la carne de ovino, vacuno y porcino, así como el pescado, y por territorios el País Vasco (Guipúzcoa, Álava y Vizcaya) y Navarra (Pamplona) han copado buena parte de los premios además de Valladolid, en este caso con el ganador y tercer clasificado en el certamen nacional. EFE