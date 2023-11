La galerista Juana de Aizpuru se despide: “Nadie ocupará mi lugar, esto no se hereda”

Alicia G. Arribas |

Madrid (EFE).- La galerista Juana de Aizpuru, pionera del coleccionismo de arte contemporáneo en España y creadora de la feria ARCO en 1982, cierra su galería después de 54 años de tenaz carrera en defensa del arte y de los artistas y lo hace sin dejar un sucesor. “Nadie ocupará mi lugar, esto no se hereda”, afirma en una entrevista con EFE.

“No hay sucesión, esto nace y surge dentro de ti o no, y en mí surgió desde el principio. Cuando yo abrí mi galería supe que lo hacía para toda la vida”, dice. Su salud, a los 90 años, le imposibilita seguir el ritmo que ella se impone para hacer su trabajo, que es “con una entrega total”.

“Tengo un ruido constante y se me taponan los oídos, es algo bastante fastidioso. Además, me han prohibido volar, por lo que pueda pasarle a mi cabeza, y así no se puede asistir a las ferias, que es lo que más me gusta”, comparte con enojo la galerista.

Le duele haber tenido que decir a la directora de Art Geneve, que se celebra en enero, que se iba a encontrar a estas alturas con el mejor stand (el que le dan a ella) vacío. “Sí, lo he pensado, pero había que tomar la decisión y siempre iba a venir mal por alguna causa”.

La galerista Juana de Aizpuru, pionera del coleccionismo de arte contemporáneo en España y creadora de la feria ARCO en 1982, durante la entrevista con EFE en Madrid. EFE/Javier Lizón

Igualmente, pensó “el disgusto” que les iba a dar a sus artistas “que están acostumbrados a mi, no porque yo crea que soy especial o insustituible”, añade con humildad sincera. Y ellos, nada más saber su decisión, han inundado su despacho de preciosos ramos de flores.

La galería, su único y gran amor

Nacida en Valladolid en 1933, Juana de Aizpuru empezó en 1970 con su primer local en Sevilla; se casó y se divorció (la primera pareja que se separaba en la ciudad en aquella época de la Transición: “Qué sociedad tan retrógrada”, se ríe la anciana, recordando su llegada, “con mi pelo rojo, mi maquillaje, allí que te criticaban por cualquier cosa”).

“Pero como a mí me daba lo mismo, me dejaban en paz”, señala. Tuvo de valedora a la gran Maribel Moreno de la Cova, toda una institución, que la llamaba ‘Juanita’: “Ella decía quién si y quién no en Sevilla”.

“En todos estos años no he tenido otro amor más que mi galería y mis artistas, a los que quiero como a hijos. Yo he trabajado de una forma muy especial, no he tenido domingos, ni fiestas”, señala.

Arco, sólo un paso más. Y le faltó Nauman

“ARCO -dice sin inmutarse- fue una cosa más que había que hacer en España, era la Transición”, apunta.

La Feria de Arte Contemporáneo nació en febrero de 1982, en plena movida madrileña. Aizpuru reunió entonces a 264 artistas de todo tipo de vanguardias, y arte emergente, moderno o contemporáneo, de 14 países. Hoy prepara su 43 edición.

Pero sí destaca los cinco años que tuvo su galería abierta mientras vivía Francisco Franco. “Fueron maravillosos, de entrenamiento y aprendizaje. Tuve maestros increíbles, sobre todo, los artistas Fernando Zóbel, Gerardo Rueda y todo el grupo de Cuenca. Y los de Sevilla, José Ramón Sierra, Soto, Molina, Gerardo Delgado…”.

Nunca nadie, ningún artista, le dijo ‘no’, quizá -bromea- “porque tuve la sabiduría de no llamar a una puerta sabiendo que no se me iba a abrir”. Sólo se quedó con ganas de exponer a Bruce Nauman, porque “no iba a vender nada de él, era carísimo, ni yo podía acceder a esos precios. Lo tuve que dejar pasar”, afirma.

Será ella quien decida el destino de su colección

“Los artistas van a encontrar dónde meterse porque son muy buenos, pero mi colección aspiro a colocarla y no dejarles a mis hijas ese trabajo, prefiero hacerlo yo”, indica.

Y desvela estar “en tratos con algunas entidades, a ver si pudiera vender, no la colección completa, porque soy consciente de que un museo no puede comprar una colección completa, por muchas razones, pero sí el grueso. Tengo piezas muy interesantes, y en ello ando”, informa mientras vuelve a sus ojos el brillo de la negociadora de arte.

Esto no quiere decir que vaya a cerrar la galería mañana, dice, “54 años no se pueden resolver de un plumazo”.