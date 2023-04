Madrid (EFE).- Los ugandeses Geoffrey Kusuro (2h10:19) y Doreen Chesang (2h26:31) se proclamaron vencedores de la cuarenta y cinco edición del maratón de Madrid, en el que finalizó tercera la catalana Marta Galimany, que se recompuso en los últimos kilómetros tras sufrir un percance que la llevó a vomitar en carrera.

La fiesta de las Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid, que engloba las distancias de maratón, medio maratón y 10 kilómetros, volvió a llenar de color las calles de la capital española, por la que dieron zancadas 34.000 corredores procedentes de 102 países, lo que supone un crecimiento del diez por ciento respecto al año pasado.

Geoffrey Kusuro fue el más rápido para imponerse en la línea de meta situada en el Paseo de Recoletos, a la altura de la Biblioteca Nacional. El ugandés, que fue segundo en Madrid el pasado año, rompió el grupo de cabeza a las dos horas de carrera para separarse del keniano Sila Kiptoo (2h10:31), segundo, y de su compatriota Bernard Kimpkemboi (2h10:32), tercero.

Salida de la 45 ª edición de la Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid que ha recorrido este domingo los rincones más emblemáticos de la capital. EFE/Borja Sánchez-Trillo

En la categoría femenina la vencedora fue Doreen Chesang. La ugandesa, undécima en el Mundial de campo a través de este año, llegó primera a la meta tras recorrer gran parte de la carrera en solitaria.

La segunda fue la etíope Fetale Tsegaye (2h32:18) y la tercera la tarraconense Marta Galimany (2h37:47), que tuvo un momento de crisis en los últimos kilómetros, llegándose a parar para vomitar, pero que supo recomponerse para volver a correr a buen ritmo y subirse al tercer cajón del podio.

“La gente me han ayudado a sacar las fuerzas cuando me he quedado sin ellas. Se me ha hecho dura pero lo he disfrutado. Tuve problemas de barriga, los nervios de antes de la carrera ayudaron a eso, pero saqué fuerzas para terminar”, dijo Galimany, poseedora del récord español de maratón con 2h26:14 en Valencia en 2022.

En el medio maratón, en la categoría femenina, la vencedora fue Clara Viñarás, subcampeona de España de 3.000 obstáculos en 2020, que se impuso en meta con un tiempo de 1h16:20, por delante de otras dos españolas, Diana Martín Ugarte (1h19:15), segunda, y Marta García-Saavedra (1h20:05), tercera.

En la categoría masculina el dominio keniano en el medio maratón fue total. El triunfo se lo adjudicó Victor Kipruto, que este año ya ganó el medio maratón de Azkoitia Azpeitia, al parar el crono en 1h00:04, secundado en el podio por su compatriota Charles Matata (1h00:21) y Geoffrey Toroitich (1h00:44). El primer español fue Juan Antonio ‘Chiki’ Pérez, que concluyó noveno con 1h05:22.

En la prueba de 10k, Carlos Mayo y Águeda Marqués revalidaron sus victorias en la prueba de menor distancia de las Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid.

La atleta ugandesa Doreen Chesang se proclama campeona de la categoría femenina en la 45 ª edición de la Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Los tres primeros espadas del equipo Adidas (Adrián Ben, Jesús Ramos y Carlos Mayo) decidieron llegar a meta juntos y de la mano (30:11 al paso por el arco para los tres) en un alarde de compañerismo Tras la deliberación, los jueces de la prueba dieron como ganador a Carlos Mayo, seguido de Jesús Ramos Reviejo y Adrián Ben, reciente campeón de Europa de 800m en pista cubierta.

Para Carlos Mayo fue su sexto triunfo en la capital y el tercero consecutivo, mientras que Águeda Marques ganó (32:41) con diecisiete segundos de diferencia sobre Paula Herrero, reciente plusmarquista nacional de 10k.

Las cifras del maratón de Madrid

Para la presente edición, la número cuarenta y cinco de su historia, se agotaron los 34.000 dorsales disponibles, un diez por ciento más que en 2022, de los cuales 9.000 fueron de maratón, 17.000 en el medio y 8.000 en los 10k. Del total de corredores un 33% fueron mujeres y un 67% hombres.

De los 34.000 participantes 27.342 fueron atletas nacionales y 6.658 extranjeros de 102 países, por lo que la cifra de foráneos creció en casi 1.200 respecto al año pasado. Los más numerosos fueron los franceses (1.248), seguidos de italianos (614) y británicos (599).

Varios participantes en la 45 ª edición de la Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid que ha recorrido este domingo los rincones más emblemáticos de la capital. EFE/Borja Sánchez-Trillo

El maratón ofreció el recorrido más monumental de su historia, con un trazado turístico e histórico que permitió a los corredores atravesar los sitios más emblemáticos de la ciudad como la Gran Vía, la Plaza de España, la calle Preciados o la Puerta del Sol, por la que discurrieron los atletas de las tres distancias.