Madrid (EFE).- El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha señalado que el Partido Popular tiene “que volver a ser el partido amplio del centro-derecha reformista que ha tenido España”, porque, ha incidido, cuando “fue así nos fue bien”.

En una entrevista en el diario ABC publicada este jueves, un día después del debate en RTVE al que no acudió, el candidato a la Presidencia del Gobierno ha añadido sobre este asunto que “cuando empieza a desintegrarse el centro-derecha viene el populismo y viene la izquierda”.

Feijóo ha dicho que el centroderecha “hasta hace muy poco tiempo estaba unido”, que “ahora pasó una época con dos divisiones, Ciudadanos y Vox” y que su partido aspira, por ello, a “recoger la mayor parte del voto de Ciudadanos”, aunque “sigue siendo un poco más complejo que entonces”.

Además, el líder popular ha puesto de relieve que su partido necesita un resultado que acompañe y que impida un bloqueo de Sánchez, “que ya bloqueó dos veces España”.

Gobernar en solitario

Preguntado sobre por qué condiciona su actuación a lo que decida otro partido y ve mejor al PSOE que a Vox, ha respondido: “Nosotros hemos dicho claramente que, si unimos el voto, si los votantes de Vox que se fueron vuelven al PP, el PP puede gobernar en solitario”.

“En Vox hay dirigentes que lo fueron del PP y los votantes la mayoría fueron del PP. Es legítimo que el PP intente recuperarlos, que es lo que hicimos con Ciudadanos”, ha manifestado.

Asimismo, ha destacado que “es evidente que entre el PSOE y Vox hay muchísimas diferencias”, pero ha subrayado que hay una coincidencia de interés temporal, y es “que los dos no quieren que el PP saque un buen resultado”.

Alberto Nuñez Feijóo conversa con Santiago Abascal en una imagen de archivo. EFE/Rodrigo Jiménez

“Me preocupan los dirigentes de Vox antivacunas. Me preocupan los dirigentes de Vox que siguen obsesionados con negar la violencia machista. Me preocupan algunos dirigentes de Vox que tienen animadversión al Estado de la autonomías. Me preocupan los que niegan el cambio climático. Pero es verdad que hay una parte de Vox más constitucionalista, más pragmática y más liberal que nosotros tenemos que recuperar”, ha resaltado.

Leyes a derogar

El candidato del PP ha asegurado que en su primer consejo de ministros tiene en mente aprobar “una reducción intensa de las estructuras ministeriales”, ya que, ha agregado, “nos sobran un tercio de ministerios”.

También ha apuntado que aprobará la reducción del IRPF a rentas inferiores a 40.000 euros, que bajará el IVA al pescado, la carne y la conserva y que le gustaría “introducir un reducción del IVA de las peluquerías”.

“Es urgente también la ley orgánica para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Es urgente una nueva ley de Vivienda. Es urgente derogar la “ley Bildu”, la mal llamada Ley de Memoria Democrática. Es urgente una nueva ley Trans para evitar hormonaciones e intervenciones quirúrgicas irreversibles en adolescentes. Y sumergirnos en el mundo de los fondos europeos, que no han llegado a la economía real”, ha aseverado.

El delito de sedición

En lo que refiere a la situación política en Cataluña y en el País Vasco, ha puesto de relieve que el independentismo puede esperar de él dialogo “pero no sumisión”, al tiempo que ha añadido que “el Estado está desprotegido por la eliminación del delito de sedición”, por lo que él lo repondrá y tipificará el referéndum ilegal.

Respecto a si va a mantener el Ingreso Mínimo Vital, ha señalado que “mantendrá ayudas y rentas de integración a los ciudadanos más vulnerables, los que más necesitan del Estado”.

“Lo que vamos a hacer es mejorarlas para que lleguen a todos, porque la realidad es que muchos de los que han solicitado el IMV no lo están recibiendo”, ha asegurado.

Sobre si se revalorizarán las pensiones siempre y todas conforme al IPC, ha contestado que ese es su compromiso y que “así figura en el Pacto de Toledo”.

“Insisto en que el PP siempre ha revalorizado las pensiones -algunos años por debajo del IPC y otros por encima- y el PSOE es el único que las ha congelado, con Zapatero como presidente y con el voto de Sánchez”, ha resaltado.

En relación a las relaciones de España con Marruecos, ha destacado que “es un socio preferente” y que su intención es mantener “una relación estable y fructífera, que beneficie a ambas partes desde el respeto mutuo”.