Pamplona (EFE).- EH Bildu recuperará este jueves la alcaldía de Pamplona en el pleno en el que se votará la moción de censura contra Cristina Ibarrola (UPN).

El acto llega precedido de enconados debates tras el acuerdo entre los abertzales y PSN y el apoyo de Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

La, hasta ahora, alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, (UPN) en una imagen de archivo. EFE/Iñaki Porto

El PSN, fuera de la corporación municipal

Joseba Asiron, quien ya ostentó la vara de mando de la capital navarra hace dos legislaturas, volverá a regir la ciudad en representación de EH Bildu, con un gobierno en el que estarán ediles abertzales, de Geroa Bai y de Contigo-Zurekin pero no del PSN, que pese al apoyo a la moción de censura renunció a participar directamente en la gestión de la ciudad.

Poco más de seis meses ha ocupado la alcaldía Cristina Ibarrola, quien con los 9 votos de UPN y el habitual apoyo de los 2 del PP ha chocado constantemente en este tiempo contra el muro de los 16 de la oposición (8 ediles de EH Bildu, 5 del PSN, 2 de Geroa Bai y 1 de Contigo-Zurekin), que en la constitución en junio del Ayuntamiento salido de las urnas no tuvo el acercamiento que ahora ha cuajado para sumar una mayoría.

“Presiones” de UPN

No ha sido sin dificultades, desde las críticas llegadas de todo el arco de la derecha, tanto en Navarra como en el plano nacional, que vinculan el acuerdo de EH Bildu y PSN con la investidura de Pedro Sánchez, hasta los problemas de última hora.

Concentración “Pamplona no se vende”, convocada el pasado 17 de diciembre en la capital navarra, en protesta por la moción de censura con la acaldesa del PP, Cristina Ibarrola. EFE/ Jesús Diges

El más evidente, la renuncia -según el PSN por “presiones” de UPN- a tomar posesión del concejal socialista al que correspondía sustituir a Elma Saiz, la hasta hace poco portavoz del grupo municipal que ya ejerce como ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

También ha renunciado la siguiente en la lista, en este caso por asuntos laborales.

La alcaldesa se despide dando las “gracias de corazón”

En sus últimas horas como alcaldesa de Pamplona, la regionalista Cristina Ibarrola ha dado las “gracias de corazón” a los pamploneses en un artículo difundido a través de los periódicos navarros en el que sostiene que lo que “estamos viviendo no es ni debe ser la normalidad política”.

“Usar las herramientas de la democracia de forma errónea, tal y como ocurre con esta moción de censura, nunca debería ser una buena noticia”, sostiene en relación con la moción presentada contra ella que este jueves dará la alcaldía a EH Bildu con el apoyo de PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Ibarrola pide además que no se normalice la mentira, que no se acepte la “mentira como parte de la política ni de la vida social”.

En un mensaje, en el que se dirige a los pamploneses, dice entender su “frustración” y “desencanto”, pero pese a lo que hoy se vive en Pamplona les insta a no perder “la confianza” en quienes “todavía” valoran “la honestidad y la palabra dada”.

“De poco sirve progresar en derechos si abandonamos los valores que nos han hecho llegar hasta aquí”, sostiene en el artículo en el que llama a recuperar “los valores de la política”, a hacer una “revolución moral”.

Tras agradecer el apoyo y la confianza recibido durante los meses en los que ha tenido “el privilegio” de ser alcaldesa de Pamplona, sostiene que su propuesta siempre ha sido la de “mejorar Pamplona de manera equilibrada para que revirtiera en servicios y en calidad de vida para todas las personas que habitamos en ella”.

Manifestaciones a favor y en contra

No será hasta un próximo pleno cuando el grupo municipal socialista recupere sus cinco ediles, si bien la ausencia de uno de ellos no hace peligrar la mayoría prevista para investir hoy a Joseba Asiron.

Y las diferencias en el salón de Plenos se trasladarán también a la calle, donde se han convocado manifestaciones y concentraciones de uno y otro signo para expresar el apoyo a los afines, si bien las vacaciones navideñas de la ciudadanía y el relativo parón en las instituciones hace impredecible la repercusión.