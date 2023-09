Madrid (EFE).- Cada año se desperdicia en el mundo aproximadamente un tercio de la producción de alimentos -en España, en torno a 1,2 millones de toneladas-, un despilfarro que además tiene repercusiones en el medioambiente, ya que supone en torno al 7 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Así lo especifican estudios como los de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y por ello la Asamblea General de la ONU decidió en 2019 conmemorar cada año el 29 de septiembre como Día Internacional de la Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos, con el fin de llamar la atención sobre este derroche.

Según el análisis de la ONU, si el despilfarro de alimentos se realizara sólo en un país, sería, después de EEUU y China, el tercero que más emisiones de CO2 libera en el mundo, derivados del cultivo, transporte y elaboración de unos productos que finalmente no llegan a ser consumidos.

Un informe de la compañía Fazla, especializada en soluciones de gestión integral de residuos, precisa que en el caso de España tres de cada cuatro hogares malgastan “mucha comida” porque “cada español tira a la basura una media de 28 kilos de alimentos al año”.

La buena noticia es que este desperdicio se redujo en un 6,2 % durante 2022, según indicaba esta misma semana el director general del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Miguel Herrero, quien durante su intervención en el Punto de Encuentro contra el Desperdicio Alimentario en Madrid, organizado por la Asociación de fabricantes y Distribuidores (AECOC), se felicitó porque “España está en primera línea de la UE en la reducción” del despilfarro.

Una mujer realiza la compra en un supermercado. EFE/Juanjo Martín/ Archivo

Un problema que atañe “a toda la cadena alimentaria”

Unos resultados que han sido posibles, según Herrero, gracias a la colaboración entre administración y empresas “cómplices en el reto de atajar un problema que atañe a toda la cadena alimentaria”, hasta el punto de que “más del 95 % trabajan en la prevención y reducción del desperdicio alimentario”.

A la espera del proyecto de ley concreto sobre la materia, cuya aprobación fue paralizada tras la última convocatoria electoral, algunas compañías concretas llevan trabajando sobre el tema desde hace años, como es el caso de la aplicación móvil de Too Good To Go (TGTG) que conecta a consumidores con establecimientos que poseen excedentes para venderlos a un precio inferior.

Otra iniciativa es la de Bene Bono, que defiende el consumo de piezas “feas” estéticamente pero de similar calidad a las “atractivas” y vende por suscripción frutas y verduras ecológicas “locales e imperfectas” hasta un 30 % más baratas.

Según la empresa, ha conseguido salvar 153 toneladas de fruta y verdura ecológica, ahorrando 76.500.000 de litros de agua.

Medidas para evitar el despilfarro

Para evitar el despilfarro alimentario, distintos especialistas han propuesto medidas más allá de la mera concienciación: desde planificar la compra antes de ir al supermercado en lugar de adquirir los productos sobre la marcha, hasta almacenarlos correctamente, controlar las cantidades de cada ración para no cocinar más de la cuenta o dar prioridad al consumo de alimentos con fecha de caducidad más próxima.

Otras sugerencias son las de elaborar los propios alimentos -como pan, yogures, conservas vegetales o mermeladas-, reciclarlos -como los restos que sobran al comer en un restaurante, que se pueden llevar a casa y consumir posteriormente- o donarlos a organizaciones benéficas locales, siempre que, lógicamente, estén en buen estado.