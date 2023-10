Kiev/Moscú (EFE).- Pilotos ucranianos ya se entrenan en EEUU en el manejo de los cazas F-16, cuya llegada a Ucrania se espera para el primer semestre de 2024, mientras que en el campo de batalla Kiev se ve obligado a evacuar a familias con niños en diez localidades de la región de Járkiv debido a los continuos ataques rusos.



“El 25 de octubre los pilotos ucranianos ya comenzaron a volar en los F-16. Hasta entonces, usaban simuladores que reproducían plenamente la cabina de pilotaje”, dijo un portavoz de la Fuerza Aérea estadounidense, citado por la agencia UNIAN.



Los pilotos ucranianos entrenan con el ala 162 de la Guardia Nacional Aérea Morris en Tucson, Arizona, que ya ha preparado a pilotos de más de una veintena de países.



Se espera que la formación dure “varios meses”. El curso habitual suele prolongarse por al menos medio año, pero en el caso de Ucrania, según funcionarios estadounidenses, el entrenamiento puede acelerarse en aras de cubrir las necesidades de Kiev.

Además de EEUU, los pilotos de Ucrania se entrenan en el manejo de los F-16 en varios países europeos.

Evacuación en Járkov

En cuanto a la situación en el campo de batalla, esta continúa tensa, sobre todo, en las regiones orientales de Ucrania, donde las fuerzas rusas continúan su ofensiva.



Las autoridades de la región de Járkiv anunciaron anoche la necesidad de evacuar a familias con niños de una decena de localidades del distrito de Kúpiansk debido a los ataques rusos.



El gobernador de Járkiv, Oleg Sinegúbov, especificó en su canal de Telegram, que la evacuación afecta a 275 niños del distrito y a otros 844 en otro cercano.



El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó, a su vez, que durante la pasada jornada sus tropas rechazaron un total de diez ataques ucranianos en los frentes nororientales de Kúpiansk y Limán.



En esas acciones las fuerzas ucranianas perdieron hasta 345 efectivos entre muertos y heridos, señaló Defensa.

Rusia recluta a cubanos

Debido al alto número de bajas, las fuerzas militares rusas están reclutando cubanos como carne de cañón para la guerra, según el Centro de Resistencia Nacional, organización ucraniana que opera clandestinamente en los territorios ocupados por Rusia.



En particular, según este centro, los cubanos luchan en Kúpiansk, Bajmut y Górlovka.



Los mercenarios cubanos no forman unidades separadas sino que se integran a las unidades rusas, independientemente de si hablan o no ruso, según fuentes de la organización.



La misma agencia sostiene que desde el comienzo de la guerra Rusia ha intentado reclutar a más mercenarios extranjeros para sus filas.

Pulso en Avdivka

Simultáneamente, las fuerzas rusas continúan sus acciones ofensivas en Avdivka, en la región de Donetsk, donde han sumado moderados éxitos en el noroeste y suroeste de la localidad.



La ofensiva en Avdivka, lanzada hace dos semanas, le habría causado a Rusia más de 5.000 bajas, entre muertos y heridos, según declaró hoy un portavoz militar ucraniano, Oleksandr Shtupun.



Parte de estas bajas se han producido en los alrededores de Márinka, al sur de Avdivka, desde donde Rusia empuja para acercarse a esta segunda localidad, agregó.



Según Shtupun, el enemigo sustituye los batallones que sufren pérdidas por nuevas tropas procedentes de otras zonas del frente.

La ofensiva rusa en esa localidad recuerda a la que llevó a cabo durante diez meses para conquistar la ciudad de Bajmut, situada también en la región de Donetsk y en la que Rusia perdió una gran cantidad de soldados.

Apuesta por armas propias

Según se alarga la guerra y surgen nuevos conflictos en el mundo, Kiev acelera la producción de armas propias.



Así, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksí Danilov, declaró hoy que próximamente Ucrania aumentará la producción propia de armas, que se fabricarán en empresas estatales y privadas ubicadas en lugares “seguros”, establecidas por el Consejo de Seguridad de Ucrania.



También el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, abordó este jueves los suministros de armas “de los socios, así como la producción propia” y el “aumento de las capacidades de la industria de defensa” en un reunión con la cúpula militar del país.



En tanto, el primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico, que asumió funciones la víspera, adelantó que su país ya no ayudará militarmente a Ucrania, un gran cambio respecto a la postura del anterior Gobierno de centroderecha.



Con esa decisión, Fico pretende contribuir a “una parada inmediata de las operaciones militares en Ucrania”, lo que considera “la mejor solución” para Kiev.