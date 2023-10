Jerusalén, (EFE).- El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, informó este viernes de que sus fuerzas ampliarán desde hoy las operaciones terrestres en la Franja de Gaza, en paralelo a los bombardeos sobre el enclave.

“Como continuación de la actividad ofensiva que llevamos a cabo en los últimos días, las fuerzas terrestres ampliarán esta tarde su actividad”, indicó el portavoz.

Israel lleva dos días consecutivos realizando pequeñas incursiones terrestres, localizadas en áreas reducidas de la Franja de Gaza, a la espera de que se concrete la ofensiva militar por tierra a gran escala que llevan casi tres semanas anunciando.

Las fuerzas israelíes acometieron la pasada madrugada una incursión terrestre a pequeña escala en el centro de la Franja, controlada por Hamás, y atacaron “decenas” de objetivos del grupo, como lanzaderas antitanque y un centro de operaciones, apoyados por la aviación y drones.

“Las tropas salieron del aérea al final de la actividad”, informó el Ejército la mañana del viernes.

La víspera el Ejército israelí realizó otra incursión limitada por tierra en la parte norte del enclave, en la que destruyó infraestructura militar de Hamás y túneles del grupo.

Entra a Gaza el primer equipo médico extranjero

Un primer equipo de diez médicos extranjeros de la Cruz Roja ha entrado hoy por el paso egipcio de Rafah en dirección a la Franja de Gaza junto con un convoy compuesto de otros diez camiones cargados con ayuda humanitaria, pero sin combustible, informaron diversas fuentes.

El portavoz del lado palestino del cruce, Wael Abu Omar, dijo en un comunicado que una “delegación médica compuesta por diez médicos extranjeros” entró a la Franja a través de Rafah junto con otros diez camiones cargados con agua, alimentos y medicinas.

Con esta nueva entrada de ayuda humanitaria son ya 84 camiones, en seis tandas diferentes, los que han accedido al enclave palestino a través de Egipto desde que Israel permitió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza el pasado sábado.

UNRWA: “Tenemos combustible solo para hoy en Gaza”

Jerusalén (EFE).- El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, aseguró hoy que les queda combustible para un solo día de operaciones dentro de la Franja de Gaza, y que necesitan 160.000 litros diarios para cubrir las necesidades humanitarias del enclave.

“Tenemos combustible solo para hoy”, aseveró el responsable de UNRWA en una rueda de prensa en Jerusalén.

La cabeza de un juguete de peluche se ve en una calle tras los ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber

Lazzarini indicó que mediante un acuerdo entre Israel y Catar ha entrado combustible a la Franja y que, solo si la agencia tiene acceso a parte de ese carburante, podrán seguir suministrando a sus “socios, panaderías y hospitales”, así como continuar con sus operaciones.

“Hay un lugar en el que hay combustible, entró por un acuerdo entre Israel y Catar a través de Egipto. Si tenemos acceso o no a ese combustible, solo será posible si hay una desescalada con Israel”, admitió Lazzarini, en su primera rueda de prensa desde que empezó la guerra entre Israel y las milicias islamistas de Gaza.

Por su parte, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) advirtió hoy de “las catastróficas condiciones que enfrentan cientos de miles de palestinos en Gaza” y del riesgo de que empeoren debido a la grave escasez de combustible que amenaza con paralizar la entrega de alimentos y otras operaciones humanitarias.

“Sin suministros adicionales de combustible, las panaderías que trabajan con el PMA ya no podrán producir pan. Sólo dos de nuestras panaderías contratadas tienen combustible para producir pan en este momento y mañana podría no haber ninguno”, dijo Samer Abdeljaber, representante en Palestina del organismo con sede en Roma.

Suben a 7.326 los muertos y 18.967 los heridos

El número de víctimas por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista palestino Hamás, ha ascendido a 7.326 muertos y 18.967 heridos, informó este viernes el Ministerio de Sanidad gazatí.

Entre los fallecidos hay 3.038 menores, 1.726 mujeres y 414 ancianos, que han perdido la vida desde el pasado 7 de octubre, cuando comenzó la guerra entre Israel y Hamás tras el ataque de los islamistas contra territorio israelí que dejó 1.400 muertos.

El Ministerio de Sanidad de Hamás indicó que tan solo en las últimas horas la aviación israelí ha matado a 298 personas, la mayoría desplazados en la parte sur de la Franja.

Agregó que al menos 57 instituciones sanitarias han sido blanco de bombardeos israelíes desde el comienzo de la guerra y que hay al menos 12 hospitales y 32 centros de atención primaria fuera de servicio como resultado de los ataques y la falta de combustible.

Tres heridos al impactar un cohete en un edificio en Tel Aviv

Al menos tres personas resultaron heridas al impactar este sábado en un edificio de viviendas de la zona sur de Tel Aviv un cohete de largo alcance disparado desde Gaza por el grupo islamista palestino Hamás, informó el servicio de emergencias de Israel Magen David Adom.

Los servicios médicos israelíes están brindando tratamiento y han derivado al Hospital Ichilov a un hombre de 20 años con heridas en la cabeza y las extremidades de pronóstico reservado, y están atendiendo a dos heridos de carácter leve, informó el servicio de emergencias.

Asimismo, otros ocho cohetes fueron interceptados por el sistema de defensa antimisiles de Israel, informó el Canal 12 de la televisión israelí.

Destrucción de infraestructuras y túneles de Hamás

Ayer tanques israelíes entraron en la parte norte de la Franja y destruyeron infraestructura y túneles de Hamás en una incursión limitada, que el portavoz del Ejército, Richard Hecht, describió el jueves como la de mayor envergadura hecha hasta la fecha.

El portavoz avisó de que este tipo de operaciones son a modo de ensayo de una gran incursión terrestre en el futuro y de que va a haber más.

Evitó usar la palabra incursión para referirse a este tipo de actuaciones y prefirió referirse a ellas como “redadas”.

Palestinos buscan supervivientes tras un ataque en Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber

Israel prepara una gran incursión terrestre en Gaza en represalia por el ataque del pasado 7 de octubre y, entretanto, bombardea la Franja a diario, lo que ha dejado más de 7.000 palestinos muertos desde el inicio de la guerra.

Al menos seis heridos al impactar un dron en Taba (Egipto)

Al menos seis personas resultaron heridas este viernes tras impactar un dron en las inmediaciones de una instalación médica en la ciudad egipcia de Taba, en el mar Rojo y fronteriza con Israel, confirmó el Ejército de Egipto en un comunicado.

“Un dron no identificado cayó la mañana del viernes, 27 de octubre, cerca de un edificio adyacente al hospital de Taba. El incidente causó heridas leves a seis personas que fueron tratadas en el hospital y salieron después de ser atendidas”, dijo el portavoz de las Fuerzas Armadas egipcias, Gharib Abdelhafez.

Añadió que “el incidente está siendo investigado por un comité especializado de las autoridades competentes”, sin aportar más detalles sobre este suceso o si está relacionado con la guerra entre el grupo islamista Hamás e Israel.

Un joven miembro de la brigada Tulkarem, posa con su arma en una de las calles del campo. EFE/Manuel Bruque

Fuentes de seguridad egipcias informaron a EFE en condición de anonimato que la acción también causó daños en un edificio residencial de la localidad, situada en el norte de la península del Sinaí.

Asimismo, la cadena de televisión estatal egipcia Al Qahera News también indicó que el proyectil provocó daños en un garaje de ambulancias y en una residencia para la administración del Hospital de Taba, y difundió fotografías de la destrucción en el interior de un edificio y de un coche calcinado.

Un “objeto extraño” cae en ciudad turística del Sinaí, según TV

Un “objeto extraño” cayó hoy cerca de la central eléctrica de la localidad turística de Nuweiba, en el este de la península del Sinaí egipcio, a unos 70 kilómetros al sur de la ciudad egipcia de Taba, fronteriza con Israel y donde esta madrugada un dron dejó seis heridos al impactar cerca de un hospital.

Fuentes de seguridad informaron a la televisión estatal egipcia Al Qahera News que “un objeto extraño cayó cerca de la central eléctrica de Nuweiba”, una localidad turística del mar Rojo, sin especificar si el incidente ha provocado daños materiales o heridas.

Hasta el momento se desconocen los detalles del incidente, que podría tratarse de un dron o proyectil interceptado que ha caído en la zona, según apuntan medios egipcios.

Ejército israelí registra “amenaza aérea” en el mar Rojo

El Ejército de Israel dijo hoy que ha registrado “una amenaza aérea en la zona del mar Rojo” en las últimas horas, después de que las Fuerzas Armadas egipcias confirmaran que seis personas resultaron heridas tras impactar un dron en la localidad costera de Taba, en la península del Sinaí.

“Durante las últimas horas se ha registrado una amenaza aérea en la zona del mar Rojo. Aviones de combate están siendo convocados para hacerle frente”, dijo el portavoz del canal de información en árabe del Ejército israelí, Avichay Adraee, en su cuenta de X (antes Twitter).

Añadió que “el asunto está aún bajo investigación”, pero de acuerdo con las pesquisas realizadas hasta el momento “el daño que ha alcanzado a Egipto ha sido debido a esta amenaza”, sin especificar ni atribuir el ataque a ningún grupo.

Redadas en Cisjordania: 4 muertos, 15 heridos y 36 detenidos

Al menos cuatro personas murieron la pasada madrugada y otras 15 resultaron heridas en redadas del Ejército de Israel en distintas partes de Cisjordania ocupada, en las que 36 palestinos fueron detenidos.

La agencia de noticias oficial palestina Wafa informó de cuatro fallecidos, 15 heridos y de 19 detenidos, aunque el Ejército israelí elevó el número de arrestados a 36.

Familiares de una víctima, hoy en Gaza. EFE/EPA/Haitham Imad

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina confirmó que hubo cuatro muertos por disparos israelíes en Yenín y Qalqilia, en Cisjordania.

Según Wafa, tres de las víctimas mortales murieron por disparos de las fuerzas israelíes en la ciudad de Yenín y en su campo de refugiados, donde también hubo doce heridos, durante una irrupción de soldados de Israel en la zona, que entraron con dos excavadoras blindadas del tipo D9 y unos 40 vehículos militares.

229 el número de rehenes en manos de Hamas y otras milicias

El Ejército de Israel elevó este viernes a 229 el número de rehenes todavía en manos del grupo islamista palestino Hamás y de otras milicias de la Franja de Gaza, secuestrados durante el ataque contra suelo israelí del pasado 7 de octubre.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, Daniel Hagari, indicó que han informado a las familias de esos 229 secuestrados que siguen retenidos en Gaza.

Esta cifra no incluye a las cuatro rehenes que han sido liberadas hasta ahora por Hamás: la madre e hija Judith y Natalie Raanan, con nacionalidad estadounidense y puestas en libertad hace una semana, y las ancianas israelíes Yochved Lifshitz y Nurit Cooper, soltadas por la organización islamista el lunes pasado.

Por su parte, Hamás dice que no puede liberar a los rehenes sin un alto el fuego. Abu Hamid, miembro de una delegación de Hamás que visitó Moscú el jueves, afirmó que el grupo islamista palestino no puede liberar a los rehenes que secuestró durante el ataque contra suelo israelí el pasado día 7 de hasta que no haya un alto el fuego, según publicó este viernes el diario ruso Kommersant.

30.000 desplazados según la ONU

Unos 30.000 desplazados internos en Gaza han regresado al norte de la Franja, en teoría la zona que ha ordenado evacuar Israel desde los primeros días de conflicto, debido a los intensos bombardeos que hay también en el sur del territorio y al hacinamiento en muchos refugios, indicó hoy Naciones Unidas.

En su informe diario, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU subraya que los refugios para desplazados alojan a tres veces más personas de las inicialmente proyectadas para su capacidad, en total unos 641.000 de los más de 1,4 millones de gazatíes que han dejado sus hogares desde el 7 de octubre.

Familiares lloran la muerte de una persona hoy en Gaza. EFE/EPA/Haitham Imad

Otros 121.700 desplazados se alojan en hospitales, escuelas y otros edificios públicos, 79.000 en escuelas no dependientes de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y unos 700.000 en casas de familiares, indica el informe.

Naciones Unidas recuerda, citando fuentes del Ministerio de Sanidad de Gaza, que en las últimas 24 horas los ataques causaron otros 481 muertos en la franja, 209 de ellos niños, lo que eleva el total de víctimas en el territorio desde los ataques a Israel el 7 de octubre a 7.028, entre ellos 2.913 menores de edad.