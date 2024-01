Écœurés par l'état dégradé de #Paris, les Parisiens sont tous les ans plus nombreux à quitter Paris et des #écoles entières ferment!

Je ne m'y résous pas. Je redonnerai une qualité de vie aux Parisiens et un nouvel éclat à Paris! Comptez sur moi! #ChangerParis2026 pic.twitter.com/Q6oUr29nWs