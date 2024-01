El presidente de Madeira dimite a raíz de una investigación por corrupción

Lisboa (EFE).- El presidente del Gobierno de Madeira, Miguel Albuquerque, anunció este viernes su dimisión, dos días después de ser declarado sospechoso formal en una investigación por corrupción relacionada con supuestos contratos irregulares en esa región autónoma de Portugal.



“Por el bien de Madeira es necesario encontrar una solución de estabilidad gobernativa”, dijo en declaraciones a periodistas en Funchal, tras una reunión de urgencia de la comisión política del Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha).



Albuquerque, que este mismo jueves había insistido en que no iba a dimitir, explicó que este cambio de decisión se debe a que en las últimas horas dejó de tener “estabilidad” para gobernar.



El animalista PAN había anunciado que sólo mantendría su apoyo parlamentario al Gobierno de Albuquerque si renunciaba y se nombraba otro presidente.



El sucesor del líder dimisionario será designado el próximo lunes por el Consejo Regional del PSD Madeira.



Albuquerque fue declarado ‘arguido’ (sospechoso formal, una figura previa a la acusación) en una investigación por corrupción, pero defendió que tiene la conciencia tranquila y dijo que iba a pedir que se le levante la inmunidad que tiene por ser consejero de Estado.



Este paso es necesario para que pueda ser interrogado por la justicia, aunque el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, dijo este viernes a periodistas que todavía no ha recibido ninguna solicitud para levantar la inmunidad.



Rebelo de Sousa recordó además que ahora mismo no tiene poder para convocar elecciones anticipadas en la región porque ya se celebraron comicios en septiembre y no puede disolver la Asamblea en los primeros seis meses de su mandato.

Contratos irregulares

La Policía portuguesa realizó el jueves un operativo con cerca de 130 registros, entre ellos en la casa de Albuquerque, por supuestas irregularidades en contratos realizados por el Gobierno de Madeira y varias instituciones públicas de la región con empresas.



El alcalde de Funchal, Pedro Calado, y dos empresarios fueron detenidos.



En el caso se investigan delitos de corrupción activa y pasiva, prevaricación, recibo u oferta indebida de ventaja, abuso de poderes y tráfico de influencias, por hechos ocurridos a partir de 2015.



La Fiscalía precisó en un comunicado que sospechan que “titulares de cargos políticos del gobierno regional de Madeira y del Ayuntamiento de Funchal hayan favorecido indebidamente a algunas sociedades/grupos en detrimento de otras o que, en algunos casos, hayan ejercido influencia con ese objetivo”.



La investigación está ligada “esencialmente” al elevado número de contratos de obra realizados por el Gobierno regional, valorados en “varias centenas de millones de euros”.

En el gobierno desde 2015

Albuquerque lidera desde 2015 el Gobierno de Madeira, una región autónoma de Portugal que históricamente siempre ha controlado el PSD.



El Partido Socialista de Madeira había presentado este mismo viernes una moción de censura para echar al presidente y otros partidos ya habían defendido que tenía que dimitir.



El caso de corrupción ha estallado en plena precampaña electoral para las elecciones legislativas que Portugal celebrará el 10 de marzo, en las que el PSD aspira a arrebatar el Gobierno a los socialistas, en el poder desde 2015.



Las elecciones fueron anticipadas después de que el primer ministro, António Costa, dimitiese tras saberse investigado en un caso de negocios irregulares del litio, el hidrógeno y la construcción de un centro de datos