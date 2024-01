Madrid (EFE).- La mayor parte de los asistentes a la gala de los Premios Feroz -desde Isabel Coixet a José Coronado o ‘los Javis’- han mostrado su apoyo a las víctimas de violencia sexual y han pedido que se investigue cada caso, aunque algunos han preferido esperar a tener más datos antes de opinar.



El artículo publicado hoy en ‘El País’ en el que tres mujeres aseguran haber sufrido violencia sexual por parte del director Carlos Vermut ha sido el tema que ha sobrevolado el paso de los nominados por la alfombra roja de la undécima edición de los premios de los informadores cinematográficos, cuya gala se celebra en el Palacio de Vistalegre de Madrid.



“Hay que denunciar y no se puede esperar años, hay que hacerlo al momento, hoy las mujeres tienen mecanismos para sentirse defendidas. Hay que denunciar a todo canalla que haga barbaridades”, ha afirmado José Coronado, nominado a mejor actor secundario por su trabajo en ‘Cerrar los ojos’, de Víctor Erice.



Ha sido uno de los más contundentes y ha asegurado que “ya tampoco se entiende el miedo a denuncias”. “Estáis protegidas, entiendo el miedo que se podía tener antes, pero hoy estáis protegidas, ya no se tiene que tener miedo”, ha agregado.

El momento de poner los casos sobre la mesa

Mientras que Isabel Coixet ha señalado que “todas y todos hemos normalizado conductas de mierda”. Y por eso “es el momento de que se pongan sobre la mesa”, ha dicho la directora catalana, cuya película ‘Un amor’ está entre las nominadas.



Otro de los protagonistas de la noche, Juan Antonio Bayona, director de ‘La sociedad de la nieve’ ha asegurado que hay que “condenar cualquier acto de violencia sexual” y apoyar “sin fisuras a las victimas”.



Mientras que Malena Alterio, favorita en la categoría de mejor actriz principal por ‘Que nadie duerma’, ha reconocido estar impresionada, pero ha señalado que le faltaban datos para opinar. “El tiempo dirá lo que ha sido y lo que corresponda”.



En el mismo sentido, Itxaso Arana e Irene Escolar, de la película ‘Las chicas está bien’ se han limitado a apoyar a las víctimas; Úrsla Corberó se ha mostrado contraria a opinar y Kiti Manver incluso se ha indignado al ser preguntada por los periodistas y se ha ido después de exclamar ‘¡Habíamos quedado que no!”.



Para Aitana Sánchez-Gijón es un buen momento “para salir a la luz historias que estaban ocultas, siempre respetando la presunción de inocencia”.

Acabar con la impunidad

“Es importante que no haya impunidad, porque ha habido mucha impunidad ante los abusos de poder, y aplaudo a todas las mujeres que levanten la voz. Esto está ocurriendo desde hace tiempo, pero si se habla se corta la rueda de la impunidad y se crean las redes de protección”, ha dicho la actriz, antes de reconocer que ella ha sufrido “molestias” y que es un problema “estructural”.



Javier Calvo también ha mostrado su apoyo a las víctimas y a que todo salga a la luz y Javier Ambrossi ha pedido una “industria sana y unos rodajes en los que todos nos podamos desarrollar”.



“Las cosas están cambiando”, ha señalado por su parte María Botto, que recordó que “hace muchos años que fue el #MeToo y tarde o temprano tenía que llegar aquí”.



Hugo Silva, nominado a mejor actor secundario por ‘Un amor’, se ha mostrado “bastante impactado”, mientras que Andreu Buenafuente ha pedido “apoyo y respeto por las víctimas”.

“Que nadie se calle por miedo a represalias”

Y Berto Romero ha destacado la necesidad de que se hagan este tipo de investigaciones periodísticas para que “nadie se calle por miedo a represalias”.



Otro de los nominados, Alberto Ammann, de la película ‘Upon Entry’, ha señalado que la Justicia debe hacer una investigación y ha lamentado el miedo que existe para denunciar.



“Por parte del Estado y de la educación debe haber un sostén para que cuando hay una agresión física y psicológica haya una canal de apoyo del Estado y de las escuelas”, ha señalado el actor hispano argentino, que ha pedido que los gobernantes “se pongan las pilas”.



La productora María Zamora ha considerado que la publicación de estas informaciones “es un primer paso, se tiene que tomar conciencia. Este caso es muy grave, pero nos hace tomar conciencia de que hay otros más pequeños pero no deben dejar de señalarse, hay patrones que se van repitiendo en nuestra industria que deben dejar de hacerse”.



“Los hombres deberían sentirse apelados ante esta atrocidad denunciada para ver que hay otros comportamientos en los que ellos están presentes e incluso han podido participar y que se sientan apelados como para decir esto no se puede, no se debe hacer”, ha añadido.

El gobierno, contra las violencias machistas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también han expresado su solidaridad con las mujeres víctimas de violencia machista, al pasar por la alfombra roja de los Premios Feroz.



“Basta ya de violencias machistas y todo el compromiso del Gobierno de España para expresar nuestro rechazo y señalar que se acabaron los tiempos de las violencias machistas”, ha dicho Díaz.