Grecia regularizará a 30.000 inmigrantes por falta de mano de obra

Atenas (EFE). – El Parlamento griego aprobó este martes una enmienda presentada por el gobierno conservador que prevé conceder permisos de residencia y trabajo a unos 30.000 inmigrantes irregulares para hacer frente a la escasez de mano de obra.



La enmienda fue aprobada con una amplia mayoría (262 de 300 diputados), ya que a favor votaron todos los partidos del Parlamento, excepto las tres formaciones de ultraderecha (Espartanos, Solución Griega y Niki).



No obstante, en contra votó también el ex primer ministro y diputado de la gobernante Nueva Democracia (ND), Antonis Samarás, quien señaló que la legislación convierte a Grecia “en un faro para atraer inmigrantes ilegales”.



La legislación prevé que, a partir de ahora, para trabajar de forma legal en Grecia será suficiente haber residido en el país al menos tres años, en lugar de siete, no haber cometido ningún delito penal y presentar una oferta de trabajo.

Faltan miles de trabajadores en el campo

Según la prensa local, faltan unos 70.000 trabajadores en los cultivos de frutas, hortalizas y olivos, así como en la ganadería, mientras que también hay miles de puestos de trabajo vacantes en los sectores del turismo y la construcción.



El ministro de Migración, Dimitris Keridis, señaló durante el debate de la enmienda que Grecia tiene un problema “de reducción de la fuerza laboral” y que esta legislación es “imprescindible” para que no se ralentice el desarrollo de la economía.

Varias personas sentadas en las escaleras frente al Parlamento de Grecia. EFE/Emma Pons Valls/Archivo

Según señaló el ministro de Trabajo, Adonis Georgiadis, a la televisión privada SKAI, la legalización de estos inmigrantes contribuirá también a combatir el trabajo no declarado.



Es una de las pocas veces de los últimos años en que una legislación es aprobada con una mayoría tan amplia, con el voto a favor tanto de ND como también del principal partido de oposición, el izquierdista Syiriza.

Sigue la postura “estricta pero justa” en migración

No obstante, el gobierno conservador del primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, precisa que esta legislación no significa un cambio en su “estricta pero justa” postura en migración y protección de las fronteras.



Grecia es uno de los principales destinos de entrada de los refugiados que quieren llegar a la Unión Europea (UE).



Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), casi 45.000 personas llegaron a Grecia desde Turquía en lo que va de año, con datos del 10 de diciembre, más del doble que los algo menos de 19.000 de 2022.



El país ha sido repetidamente acusado por ONG y medios internacionales de practicar devoluciones en caliente (inmediatas) de migrantes hacia Turquía en el mar Egeo, lo que el Gobierno griego siempre ha negado.